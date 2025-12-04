Google tvrdi da su ukradeni podaci više od 200 kompanija

Google ukazuje da su hakeri ukrali podatke koje je čuvao Salesforce. Ugroženi su podaci više od 200 kompanija.

Salesforce je tokom prošle nedelje otkrio da je došlo do hakerskog napada i da su ugroženi podaci kompanija. Hakeri su upali u podatke putem aplikacije Gainsight, koja je platforma za korisničku podršku.

Hakerska grupa poznata kao Scattered Lapsus$Huntes preuzela je odgovornost na Telegram kanalu za ovaj npad. Ista grupa več hakovala F5, GitLab, Linkedin, SonicWall, CrowdStrike. Hakeri su najavili da će naredne nedelje da postave sajt na kojem će objaviti ukradene podatke.

Google i ostale kompanije nisu dale više informacija o događaju. Poznato je da su ukaredni podaci za više od 200 kompanija a da je upad došao zahvaljujući spoljnim linkovima. Nije poznato da li je ranjivost osnažena kao ni da li je došlo do poremećajima u lancu snabdevanja.

Izvor: techcrunch.com