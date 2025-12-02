Google u borbi protiv klevete

Google je podneo zahtev za odbacivanje tužbe za klevetu koju je podneo antikorporativni aktivista za raznolikost Robby Starbuck, koji je tvrdio da ga je Googleova veštačka inteligencija lažno povezala sa optužbama za seksualni napad i belim nacionalistom.

Starbuckove tužbe protiv Googlea usledile su nakon što je podneo sličnu tužbu protiv Mete, čija je veštačka inteligencija, kako je tvrdio, lažno tvrdila da je učestvovao u neredima 6. januara u Kapitolu SAD. Međutim, Meta je rešila tu tužbu u avgustu i čak angažovala Starbucka kao savetnika da pomogne u rešavanju „ideoloških i političkih pristrasnosti“ u svom četbotu sa veštačkom inteligencijom, objavio je Wall Street Journal. List je prošlog meseca napomenuo da do sada nijedan američki sud nije dosudio odštetu za klevetu od strane četbota sa veštačkom inteligencijom.

Starbuck traži 15 miliona dolara odštete od Googlea. Ali kompanija u svom podnesku kaže da njegove tužbe jednostavno predstavljaju njegovu „zloupotrebu alata za programere za izazivanje halucinacija“. Starbuck ne identifikuje koje je podsticaje koristio za generisanje spornih rezultata, prema Googleu, niti bilo koju stvarnu osobu koja je bila obmanuta navodnim tvrdnjama. Starbuck nije odmah odgovorio na zahtev za komentar.

Google bi, naravno, na kraju mogao da izabere sličan put kao Meta kako bi rešio tužbe. Ali barem za sada, odlučuje se da se protiv njih bori na sudu.

Izvor: TheVerge