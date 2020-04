Google u martu zabeležio velike skokove u korišćenju pretrage i preuzimanju aplikacija

Google-ova matična kompanija Alphabet upravo je objavila svoje finansijske rezultate za prvi kvartal 2020. godine, a ne iznenađuje vest da je globalna pandemija COVID-19 imala efekta. Alphabet i Google CEO Sundar Pichai napomenuo je da su performanse oglasa u martu doživele veliki udar nakon dva vrlo jaka meseca.

Pichai je takođe primetio da su se neki delovi poslovanja ubrzano razvijali uprkos pandemiji. Naime, pretraga je u porastu; rekao je da su u piku pandemije pretraživanja vezana za koronavirus bila četiri puta veća od aktivnosti pretraživanja Super Bowl. Vreme gledanja na YouTube-u takođe se veoma povećalo, ali nije dao određeni broj; u tom smislu, posebno je istakao livestream-ove kao područje rasta.

Korisnici Android-a takođe dosta koriste svoje telefone. Pichai je rekao da ljudi provode znatno više vremena u aplikacijama, a preuzimanja aplikacija u Google Play Store-u u martu su za 30% veće nego u februaru. Generalno, Google ima preko 2,5 milijardi mesečno aktivnih Google Play uređaja. Međutim, kompanija je u ovom kvartalu primetila pad aktivacije uređaja zbog pada svetske potražnje.

Veliko interesovanje za Chromebook

Na mestu gde je Google video ogromno interesovanje za uređaje bilo je u Chromebook segmentu; Pichai je rekao da analitičari beleže porast potrebe za Chromebook-om od 400% u nedelji 21. marta u odnosu na prethodnu godinu. Slično tome, Google je rekao da je 100 miliona učenika i prosvetnih radnika koristilo njihove Classroom alate za podučavanje, udvostručujući ono što su imali početkom marta.

Što se tiče načina na koji je sve to uticalo na Google-ove najnovije rezultate, kompanija je i dalje povećala godišnji prihod 13% na 41,2 milijarde dolara, uglavnom na osnovu svojih sektora za pretragu, YouTube i Cloud. Što se tiče sledećeg tromesečja, Google CFO Ruth Porat rekla je da će to biti teško tromesečje za advertajzing sektor, koji i dalje ostaje najveći generator prihoda kompanije. Naravno, to će verovatno zavisiti od toga kako se pandemija odigrava u narednih nekoliko meseci.

