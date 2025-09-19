Google ukida naknade za prenos podataka u oblaku u EU i Velikoj Britaniji

Google je ukinuo naknade za prenos podataka za organizacije koje obrađuju paralelno na dve ili više platformi u EU i Velikoj Britaniji.

Google je ukinuo naknade za prenos podataka onim organizacijama koje koriste paralelno dve ili više oblaka u EU i Velikoj Britaniji. Ova izmena je stupila na snagu pre nego što u petak Zakon EU o podacima postane zvaničan.

Regulatori u EU i Velikoj Britaniji pokušavaju da povećaju konkurenciju na brzorastućem tržištu usluga u oblaku kojima dominira Amazon, Microsoft i Google u manjoj meri.

Microsoft je prošlog meseca uveo naknade za prenos podataka u EU a Amazon je saopštio da korisnici iz EU mogu da zahtevaju smanjenje cene za prenos podataa. Dok je Google ponudio treću opciju.

Zakon dozvoljava dobavljačima usluga u oblaku da troškove prebace na kupce ali se čini da su kompanije dobro razumele da je vreme za trku ka kupcima.

Zakon EU o podacima ima za cilj da olakša prelazak između dobavljača usluga u oblaku što će sa jedne strane primorati kompanije da pruže bolje uslove i bolje funkcije korisnicima.

Izvor: reuters.com