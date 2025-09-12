Google ukida opciju praćenja pojedinačnih korisnika na Google Mapama do septembra

Google je najavio da će do septembra ove godine ukinuti opciju praćenja pojedinačnih korisnika na Google Mapama.

Google još u januaru ukinuo mogućnost praćenja firmi radi dobijanja informacija o događajima i promocijama

Ova promena označava kraj jedne od društvenih funkcionalnosti koja je korisnicima omogućavala da prate druge osobe i vide njihovu javnu aktivnost, poput objavljenih recenzija, fotografija i video-snimaka. Odluka dolazi nakon što je Google još u januaru ukinuo sličnu opciju – mogućnost praćenja firmi radi dobijanja informacija o događajima i promocijama.

Sistem praćenja korisnika uveden je 2020. godine kao proširenje funkcije dugmeta „Prati“, koja je na iOS uređajima lansirana 2019. godine i u početku je omogućavala korisnicima da prate poslovne objekte. Cilj je bio da Google Mape postanu više orijentisane na zajednicu, sa društvenim elementom koji bi omogućio korisnicima da se međusobno povežu putem deljenog sadržaja. Međutim, ova funkcija nikada nije stekla široku popularnost, a u nekim slučajevima izazivala je neželjene interakcije, poput spam zahteva od strane botova.

Nakon ukidanja funkcije, Google će trajno obrisati sve podatke vezane za praćenje – uključujući informacije o tome koga korisnik prati i ko prati njega. Podešavanja vidljivosti korisničkih profila ostaće nepromenjena, ali više neće biti potrebe za upravljanjem zahtevima za praćenje, što je posebno olakšanje za korisnike sa ograničenim nalozima. Za mnoge korisnike, ovo može biti pozitivna promena zbog ograničenog angažovanja i povremenog spama koji je bio vezan za ovu opciju.

Google podstiče korisnike zainteresovane za interakciju u zajednici da pređu na platformu Local Guides Connect – zvanični forum na kojem učesnici mogu osvajati poene za doprinos Mapama kroz pisanje recenzija, slanje fotografija ili uređivanje informacija o mestima. Ova platforma više je fokusirana na praktično angažovanje, a ne na društvene veze, i nastavlja da podržava kreiranje i deljenje lista mesta.

U odvojenoj vesti, Google je nedavno proširio partnerstvo sa proizvođačem električnih vozila Rivian. Rivianovi kamioni i SUV vozila sada koriste novi navigacioni sistem zasnovan na Google Maps Auto SDK, zamenjujući prethodni sistem koji je koristio Mapbox. Ova nadogradnja vozačima pruža pristup podacima o saobraćaju u realnom vremenu i unapređenoj pretrazi tačaka od interesa, dodatno osnažujući ulogu Google Mapa u navigaciji za električna vozila.

