Google uklanja aplikacije za prijavu aktivnosti ICE agenata

Aplikacije poput Red Dot više nisu dostupne u Play i App prodavnicama.





Aplikacije su prekršile pravila moderacije

Nakon što je Apple uklonio aplikaciju ICEBlock iz App Store-a, Google je povukao slične aplikacije iz Play prodavnice, uključujući Red Dot, koja je korisnicima omogućavala anonimno prijavljivanje aktivnosti američkih imigracionih službenika (ICE).

Prema izjavi Google-a, aplikacije su uklonjene zbog kršenja pravila koja zabranjuju deljenje lokacija „ranjivih grupa“. Naročito nakon pucnjave u ICE objektu u Dalasu, u kojoj su dve osobe ranjene, a jedna ubijena.

Google navodi da su aplikacije prekršile i pravila moderacije korisničkog sadržaja. Kompanija nije dobila zvaničan zahtev američkih vlasti za uklanjanje, ali je postupila proaktivno.

Izvor: Engadget