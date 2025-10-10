PC - Naših 30
Google uklanja aplikacije za prijavu aktivnosti ICE agenata

Nenad Gajic

Aplikacije poput Red Dot više nisu dostupne u Play i App prodavnicama.

Aplikacije su prekršile pravila moderacije

Nakon što je Apple uklonio aplikaciju ICEBlock iz App Store-a, Google je povukao slične aplikacije iz Play prodavnice, uključujući Red Dot, koja je korisnicima omogućavala anonimno prijavljivanje aktivnosti američkih imigracionih službenika (ICE).

Prema izjavi Google-a, aplikacije su uklonjene zbog kršenja pravila koja zabranjuju deljenje lokacija „ranjivih grupa“. Naročito nakon pucnjave u ICE objektu u Dalasu, u kojoj su dve osobe ranjene, a jedna ubijena.

Google navodi da su aplikacije prekršile i pravila moderacije korisničkog sadržaja. Kompanija nije dobila zvaničan zahtev američkih vlasti za uklanjanje, ali je postupila proaktivno.

Izvor: Engadget

