Google uklonio još 34 maliciozne aplikacije

Joker malver funkcioniše tako što žrtve bez njihovog znanja pretplaćuje na premijum servise, a tako što prvo simulira interakciju sa nekom reklamom, da bi potom preko SMS poruka inicirao isplate. Google je iz svoje prodavnice uklonio još 34 aplikacije koje su sadržale ovej malver, a to nije prvi incident u okviru kojeg je Joker stigao do Play Store-a.

Ovaj spyware je dizajniran da krade SMS poruke, liste kontakata i podatke o uređajima, te da žrtve bez njihovog znanja pretplaćuje na premijum servise. U najnovijim izveštajima stoji da je u periodu od jula do septembra detektovano 34 aplikacije sa ovim malverom, te se broj povećao, budući da se krajem septembra govorilo o 17 problematičnih aplikacija. Problem je i u tome što je Joker prava noćna mora i za developere, jer teško mogu da ga detektuju zbog toga što koristi vrlo malo koda. Ovakvi malveri, pored pomenutog, koriste i različite ‘Dropper’ tehnike koje služe da se zaobiđu bezbednosni protokoli.

Proširena lista pored već poznatih uključuje i neke nove aplikacije:

All Good PDF Scanner

Mint Leaf Message-Your Private Message

Unique Keyboard – Fancy Fonts & Free Emoticons

Tangram App Lock

Direct Messenger

Private SMS

One Sentence Translator – Multifunctional Translator

Style Photo Collage

Meticulous Scanner

Desire Translate

Talent Photo Editor – Blur focus

Care Message

Part Message

Paper Doc Scanner

Blue Scanner

Hummingbird PDF Converter – Photo to PDF

All Good PDF Scanner

com.imagecompress.android

com.relax.relaxation.androidsms

com.file.recovefiles

com.training.memorygame

Push Message- Texting & SMS

Fingertip GameBox

com.contact.withme.texts

com.cheery.message.sendsms (two different instances)

com.LPlocker.lockapps

Safety AppLock

Emoji Wallpaper

com.hmvoice.friendsms

com.peason.lovinglovemessage

com.remindme.alram

Convenient Scanner 2

Separate Doc Scanner

Korisnici koji postanu žrtve Joker malvera uglavnom ne znaju da ih ovaj pretplaćuje na premijum servise, pa bi jedini spas mogle da budu poruke koje izveštavaju o tome da je sa računa skinuta neka suma novca. Kao najbolja mera predostrožnosti preporučuje se da se ne preuzimaju nove aplikacije, te da se one obeležene kao maliciozne odmah uklone.

Izvor: Express

