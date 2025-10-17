Google ulaže 15 milijardi u izgradnju data centra u Indiji

Indija sve više privlači velike igrače da ulažu u infrastrukturu tehnologije oblaka i AI u zemlji.

Google ulaže 15 milijardi dolara u izgadnju kapaciteta data centra za novi AI centar na jugu Indije. Prema planovima nova investicija treba da se realizuje tokom narednih pet godina. Ovo ulaganje je jedno od najvećih kompanije Google u centre podataka van Sjedinjenih Država.

Prema prvim procenama projekat koji treba da obezbedi 1 gigavat vredi najmanje 10 milijardi dolara.

Sporazum dolazi nakon nekoliko godina intenzivnih razgovora. Vlada Indije ima u planu da poveća ovakve projekte i da značajno povećaju računarske kapacitete države tokom naredne tri godine.

Globalne kompanije sve češće ulažu u infrastrukturu kako bi pratile rastuću potražnju za uslugama u oblaku i AI.

Izvor: cnbc.com