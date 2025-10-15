PC Press specijal - IT u fabrikama
PCPress.rs Image
Business 

Google ulaže 5 milijardi evra u Belgiju

Marija Ljevnaic

Google planira da ulaže u Belgiju.

PCPress.rs Image

Google je objavio da planira da uloži 5 milijardi evra u Belgiju i da otvori dodatnih 300 radnih mesta.

Bizit 2025

Google je dodao da će se fokusirati na sektor veštačke inteligencije i na proširenje kampusa svojih centara podataka u Belgiji.

U okviru ovog projekta Google se obavezao kroz ugovore na podršku razvoju novih kopnenih vetroelektrana u Belgiji. Čini se da Google ne želi da napusti već da osvoji i Evropu.

Izvor: finance.yahoo.com

Facebook komentari:
Pročitajte i:  OpenAI uklanja ChatGPT razgovore iz Google pretrage
Tagovi: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *