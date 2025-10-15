Google ulaže 5 milijardi evra u Belgiju

Google planira da ulaže u Belgiju.

Google je objavio da planira da uloži 5 milijardi evra u Belgiju i da otvori dodatnih 300 radnih mesta.

Google je dodao da će se fokusirati na sektor veštačke inteligencije i na proširenje kampusa svojih centara podataka u Belgiji.

U okviru ovog projekta Google se obavezao kroz ugovore na podršku razvoju novih kopnenih vetroelektrana u Belgiji. Čini se da Google ne želi da napusti već da osvoji i Evropu.

Izvor: finance.yahoo.com