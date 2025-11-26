Google ulaže 5,5 milijardi evra u budućnost veštačke inteligencije u Nemačkoj

Tehnološki gigant „Google“ najavio je svoje najveće ulaganje u Evropi do sada. Investicioni paket vredan 5,5 milijardi evra, koji će se realizovati do 2029. godine. Cilj je proširenje infrastrukture za cloud servise i veštačku inteligenciju (AI) i jačanje prisustva kompanije u najvećoj evropskoj ekonomiji.

Razvoj Google Cloud regiona u Nemačkoj

Plan obuhvata izgradnju novog data centra u Dićenbahu (Dietzenbach), nedaleko od Frankfurta, kao i dodatna ulaganja u postojeći kampus u Hanauu. Obe lokacije biće ključne za razvoj Google Cloud regiona u Nemačkoj.

Pored toga, Google proširuje kancelarije u Berlinu, Frankfurtu i Minhenu. Tamo planira da pretvori istorijsku zgradu Arnulfpost u razvojni centar od 30.000 kvadratnih metara, koji će moći da primi do 2.000 zaposlenih.

„Ovo je najveći investicioni program koji je Google ikada pokrenuo u Nemačkoj“, izjavio je Filip Justus. On je direktor Google-a za Nemačku i potpredsednik za Centralnu Evropu.

1 milijarda evra godišnje za nemačku privredu

Google procenjuje da će investicija doprineti nemačkom BDP-u sa oko milijardu evra godišnje i podržati oko 9.000 radnih mesta svake godine u naredne četiri godine.

Nemački zvaničnici pozdravili su odluku kao znak da zemlja i dalje može da privuče velike strane investicije uprkos ekonomskoj stagnaciji.

„Google-ove višemilijardne investicije su ulaganja u budućnost. Zapravo u inovacije, veštačku inteligenciju i klimatski neutralnu transformaciju,“ izjavio je ministar finansija Lars Klingbajl,. On je istakao da će ovaj potez doneti nova radna mesta.

Ministar za digitalne poslove Karsten Vildberger dodao je da je cilj da „Nemačka igra u prvoj ligi kada je reč o data centrima u Evropi“.

Jačanje digitalne suverenosti i AI infrastrukture

Novi data centar u Dićenbahu dodatno će ojačati nemačku mrežu Google Cloud-a, koja je deo globalne mreže od 42 cloud regiona, omogućavajući kompanijama kao što su Mercedes-Benz i Koenig & Bauer brži i bezbedniji pristup AI servisima.

„Ova investicija je veliki korak ka jačanju digitalne infrastrukture u Evropi“, rekao je Magnus Estberg, glavni softverski direktor u Mercedes-Benzu.

Google-ove nemačke lokacije nastaviće da nude „suverene cloud servise“ usklađene sa lokalnim pravilima o zaštiti podataka. I to u skladu sa zahtevima evropskih regulatora koji su oprezni prema dominaciji američkih tehnoloških kompanija.

„Suverena digitalna budućnost mora se graditi u Evropi, za Evropu,“ istakla je Marijana Janik, potpredsednica Google Cloud-a za severnu Evropu. „To znači duboka i strukturna ulaganja u lokalne ekonomije – stvaranje radnih mesta i živog evropskog tehnološkog ekosistema.“

Ekološki i obrazovni aspekt

Google istovremeno ulaže napore da dekarbonizuje svoje operacije u Nemačkoj. Kompanija je produžila saradnju sa Engie-jem do 2030. godine, koristeći energiju iz novih vetroparkova i solarnih projekata, uz sisteme za skladištenje energije putem baterija i hidroelektrana.

U Dićenbahu će Google pokrenuti prvi projekat ponovne upotrebe toplote u Nemačkoj – u saradnji sa lokalnim energetskim provajderom Energieversorgung Offenbach. Ovaj projekat koristi otpadnu toplotu iz data centra i preusmerava je u sistem daljinskog grejanja, dovoljan da zagreje više od 2.000 domaćinstava.

Konačno, Google spaja svoju digitalnu ekspanziju sa programima digitalne edukacije u školama i fondacijama u Hanauu i Dićenbahu, finansirajući obuke iz programiranja, STEM obrazovanja i prototipiranja.

