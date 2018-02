Google ulazi u svet gejminga

Prema izveštajima sa portala The Information, poslednji poslovni poduhvat kompanije Google u vezi je sa gejmingom, te kompaniju uvodi u oblast u kojoj do sada nije bila prisutna. Ako je verovati neimenovanim izvorima, ovaj tehnološki gigant radi na sopstvenom servisu za streaming video-igara – Yeti.

Servis bi trebalo da isprati i odgovarajuća Google konzola, ali će Yeti, kako kažu, moći da funkcioniše i na Chromecasts uređajima, koji su korisnicima do sada omogućavali da upravljaju audio-vizuelnim sadržajima na mobilnim, te desktop uređajima. Servis, sa druge strane, neće biti kompatibilan sa Amazon-ovim Twitch-om, budući da se, kako kažu, ne radi o „takvoj vrsti streaming servisa“. Yeti bi korisnicima trebalo da omogući igranje bez otpremanja video-igre na uređaj, te kupovine odgovarajućeg diska, pa će biti dovoljna dobra internet konekcija. Korisnici će moći da koriste usluge ako se na servis pretplate, a o sumi koju će za to morati da odvoje se još uvek ništa ne zna. Ako ovaj projekat bude izveo do kraja, Google bi mogao da preuzme deo od 109 milijardi dolara vrednog gejming tržišta.

Yeti bi trebalo da funkcioniše uz pomoć Google cloud struktura, te bi preko njih igre stizale do korisnika. Predstavnici kompanije već su razgovarali sa developerima video-igara, ali još uvek nije poznato hoće li se uz servis pojaviti i neki ekskluzivni naslovi, ili će pak postojeće igre biti prilagođene novom servisu.

Izvor: GSM Arena

