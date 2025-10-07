Google unapredio AI Mode za vizuelne pretrage

Od kada je u martu pokrenuo AI Mode, Google postepeno dodaje nove funkcije svom posvećenom pretraživačkom chatbotu. Najnovije ažuriranje donosi poboljšanja upravo za vizuelne pretrage, što bi alat trebalo da učini praktičnijim i korisnijim.

Kako funkcioniše nova opcija

Do sada je AI Mode često odgovarao na upite o slikama uglavnom tekstom, što je, prema rečima Robbyja Steina iz Google Search tima, znalo da bude „pomalo smešno“. Sada je primenjena tehnika „query fan-out“ i na slike, što znači da algoritam pokreće više paralelnih pretraga u pozadini kako bi preciznije razumeo zahtev korisnika. Na primer, ako se traže fotografije „mračnih ali maksimalističkih“ spavaćih soba, sistem sada bolje prepoznaje nameru i vraća relevantnije rezultate.

Multimodalna pretraga i online kupovina

Novi AI Mode je osmišljen kao multimodalni alat, što omogućava da razgovor započne slikom ili videom, a ne samo tekstom. Google ističe da je ovo posebno korisno u online kupovini. Već je bilo moguće koristiti AI Mode za shopping, ali sada vizuelni odgovori čine iskustvo daleko intuitivnijim. Sistem bolje razume i složenije upite, poput „pronađi mi barrel farmerke koje nisu previše široke“. Nakon početnih rezultata, korisnici mogu postavljati dodatna pitanja da bi dodatno suzili izbor.

Postepeno uvođenje funkcije

Kao i kod ostalih Google ažuriranja, potrebno je nekoliko dana da nova opcija stigne do svih korisnika. Oni koji još uvek ne vide unapređeno, vizuelno iskustvo u AI Mode-u treba da budu strpljivi dok se uvođenje ne završi.

Izvor: Engadget