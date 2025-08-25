Google unapređuje AI Mode: obrada slika, PDF dokumenata i video unosa stiže na desktop i mobilne uređaje

Google je najavio niz novih funkcija za svoj AI Mode, čime dodatno širi njegove mogućnosti na desktopu i mobilnim uređajima. Od ove nedelje, desktop verzija dobija podršku za analizu slika, dok PDF dokumenti i dodatni formati, uključujući fajlove iz Google Drive-a, stižu u narednim nedeljama. Uz to, Google testira nove alate poput Canvas i Search Live sa video unosom, čime AI Mode postaje sveobuhvatni digitalni asistent.

Obrada slika i PDF dokumenata na desktopu

AI Mode na desktopu sada može da analizira slike — baš kao što to već može na mobilnim uređajima. Korisnici mogu da postavljaju pitanja o sadržaju fotografije, traže objašnjenja i dodatne informacije. Uskoro stiže i podrška za PDF fajlove, što će omogućiti studentima i profesionalcima da sažmu obimne materijale i postavljaju dodatna pitanja, pri čemu će AI Mode odgovore formirati na osnovu sadržaja PDF-a i podataka sa interneta.

Svi odgovori uključivaće linkove ka izvorima, kako bi korisnici mogli da detaljnije istraže temu. U mesecima koji slede, AI Mode će podržavati i dodatne formate fajlova, uključujući direktan uvoz iz Google Drive-a.

Novi Canvas alat za tematsko organizovanje informacija

Korisnici koji učestvuju u AI Mode Labs eksperimentu u SAD-u dobijaju pristup Canvas funkciji — alatu koji omogućava grupisanje svih relevantnih informacija o jednoj temi u bočni panel. Na primer, možete zatražiti plan puta za putovanje, kliknuti na Create Canvas i postepeno ga dopunjavati dodatnim pitanjima. Canvas ostaje sačuvan i može se naknadno dopunjavati.

Ova funkcionalnost ima potencijal da bude moćan alat za planiranje, istraživanje i organizaciju sadržaja u realnom vremenu, a sve kroz saradnju sa AI Mode-om.

Video unos putem Search Live i Lens podrška na desktopu

Na mobilnim uređajima, Search Live sada dobija video input — korisnici mogu otvoriti Lens u Google aplikaciji, kliknuti na Live ikonu i postavljati pitanja o onome što kamera vidi. Google je ovu opciju prikazao još na I/O 2025, a namenjena je, recimo, rešavanju matematičkih zadataka ili vizuelnom učenju pojmova.

Na desktop verziji Chrome-a, Lens će uskoro dobiti opciju “Ask Google about this page” u adresnoj traci. Klikom na tu opciju, otvoriće se bočni panel sa sažetkom ključnih informacija sa stranice ili PDF dokumenta. Panel takođe uključuje i novu funkciju “Dive Deeper”, koja omogućava korisnicima da postavljaju dodatna pitanja o selektovanom sadržaju na ekranu.

Google očigledno pozicionira AI Mode kao centralni alat za učenje, istraživanje i svakodnevno snalaženje u kompleksnim informacijama. Uz multimodalne ulaze (tekst, slike, zvuk, video) i dublju integraciju u Chrome i Google aplikacije, AI Mode se približava ideji digitalnog asistenta budućnosti — sada dostupnog na dlanu korisnika.

Izvor: Engadget