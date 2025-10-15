Google utišava obaveštenja

Google je rešio da nas poštedi dosadnih obaveštenja.

Chrome će napokon postati manje bučan. Da li je Google shvatio da je navalentno dosadan? Sigurno da ne. Međutim, najavljena je funkcija koja će automatski onemogućiti obaveštenja sa stranica sa kojima niste skoro komunicirali. Na taj način nas barem štedi do informacija za koje nagađa da nas više ne zanimaju.

Nova funkcija će biti pokrenuta u Chrome na Androidu i na desktopu. Ova funkcija proširuje postojeću funkcionalnost koja je već dostupna u Chrome funkciji Bezbednosna provera, koja opoziva dozvole za kameru i lokaciju za veb lokacije koje više ne posećujemo.

Obaveštenja koja se dobijaju od instaliranih aplikacija neće biti ugašene bez obzira na to koliko korisnik često koristi aplikaciju.

Google je najavio da će korisnike obavestiti o momentu kada uklanja ova obaveštenja i pružiti im mogućnost da promene podešavanja ukoliko to žele. Korisnici koji ne žele da se oslone na ovu funkciju mogu da je onemoguće i da nastave da primaju sva obaveštenja.

Funkcija je trenutno u fazi testiranja a njena primena se očekuje u narednim mesecima.

Izvor: techcrunch.com