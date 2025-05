Google uvodi automatsko ponovno pokretanje radi bezbednosti na Androidu

Sa najnovijim ažuriranjem Google Play usluga, Android uvodi novu bezbednosnu funkciju koja automatski restartuje (ili ponovo pokreće) uređaje koji su bili zaključani tri uzastopna dana.

Većina Android uređaja na tržištu dobiće ovu funkciju bez potrebe za ažuriranjem operativnog sistema

U okviru podešavanja Security & Privacy, u napomenama za izdanje verzije 25.14 Google Play usluga navodi se sledeće:

[Telefon] Uz ovu funkciju, vaš uređaj se automatski restartuje ako je zaključan tri uzastopna dana.

Pod „Telefon“, podrazumevaju se i tableti, dok su ostale kategorije uređaja — Auto, PC (Play Games aplikacija za Windows), TV i Wear — isključene. Do automatskog restartovanja dolazi ako telefon ili tablet niste koristili više od 72 sata.

Ponovno pokretanje vraća uređaj u stanje pre prvog otključavanja (Before First Unlock – BFU), u kojem su podaci šifrovani i teže dostupni jer još niste uneli lozinku, a biometrijske prijave još nisu omogućene. Na Pixel uređajima, pri dnu zaključanog ekrana piše da je potrebno „Otključati za pristup svim funkcijama i podacima“. Za poređenje, podaci su lakše dostupni nakon prvog otključavanja (After First Unlock – AFU), kada ste već prijavljeni.

Sličnu funkciju već nudi GrapheneOS, gde je automatski restart podešen na 18 sati (ali korisnici mogu izabrati od 10 minuta do 72 sata), dok je iPhone dobio sličnu opciju pod nazivom Inactivity Reboot u verziji iOS 18.1 prošle godine.

Google Play usluge verzije 25.14 biće postepeno dostupne od 21. aprila. Ipak, može proći još nekoliko sedmica pre nego što funkcija automatskog restartovanja postane aktivna. S obzirom na prirodu Google Play usluga, većina Android uređaja na tržištu dobiće ovu funkciju bez potrebe za ažuriranjem operativnog sistema.

Google još uvek nije podelio dodatne detalje, poput toga koje tačno verzije Androida su podržane i da li će postojati korisničko podešavanje za ovu opciju. Bilo bi korisno i da postoji neka poruka kada do takvog restartovanja dođe.

Izvor: https://9to5google.com/2025/04/14/android-auto-restart-security/

Podelite s prijateljima

Tweet