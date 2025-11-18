Google uvodi kazne za Android aplikacije koje „jedu“ bateriju

Google će početi da sankcioniše Android aplikacije koje se nađu u Google Play prodavnici, a imaju visoku aktivnost u pozadini i izazivaju preterano pražnjenje baterije.

Aplikacije koje pređu „prag lošeg ponašanja“ biće označene kao one koje negativno utiču na trajanje baterije i to može da utiče na njihovu vidljivost u Android ekosistemu. Programeri imaju rok do 1. marta 2026. da svoje aplikacije usklade sa novom Android Vitals metrikom pod nazivom „excessive partial wake locks“ (preterani parcijalni ‘wake lock’). Ovaj algoritam je u beti od 14. aprila, a Google ga je razvio u bliskoj saradnji sa Samsung-om.

„Ovo je prva u nizu novih metrika koje će omogućiti dublji uvid u korišćenje resursa vaše aplikacije, kako biste poboljšali iskustvo korisnika širom Android ekosistema“, saopštio je Google.

Aplikacije koje pređu prag lošeg ponašanja za preterano zadržavanje ‘wake lock’-ova mogu biti označene kao veliki potrošači baterije i mogu biti isključene „iz istaknutih mesta otkrivanja, poput preporuka“. Sistem Android Vitals prati parcijalne ‘wake lock’-ove – kumulativno vreme koje aplikacija provodi u radu u pozadini dok je ekran ugašen i sprečava uređaj da pređe u stanje mirovanja.

Merenje će biti zasnovano na sesiji korisnika i na svim sesijama u periodu od 28 dana, uz računanje samo onih ‘wake lock’-ova koji nisu izuzeti – dakle, onih koji nisu vezani za sistem, reprodukciju zvuka ili prenos podataka koji je korisnik pokrenuo. Ponašanje aplikacije smatraće se preteranim kada jedna korisnička sesija akumulira više od dva sata neizuzetih ‘wake lock’-ova u roku od 24 sata. Google smatra da je prag lošeg ponašanja dostignut kada 5% korisničkih sesija aplikacije u prethodnih 28 dana premaši ovaj nivo.

Programeri čije aplikacije pređu prag dobiće upozorenje na Android Vitals stranici za pregled performansi. U suštini, ova promena ih pritiska da unaprede ponašanje svojih aplikacija, smanje preterane ili nepotrebne ‘wake lock’-ove, oslobode ih čim je moguće i obrate veću pažnju na one koje iniciraju eksterne biblioteke i SDK-ovi.

Na pitanje da li će se ova funkcija koristiti za detekciju špijunskog softvera, advera i malvera – koji često drže uređaj budnim kako bi zadržali mrežne kanale otvorenim i izvozili podatke – Google je odgovorio da to nije namena. „Bezbednost aplikacija je prioritet na Google Play-u. Međutim, primarna svrha ove metrike je unapređenje trajanja baterije i tehničkog kvaliteta radi boljeg korisničkog iskustva“, objašnjava se.

„Ova metrika cilja ‘loše ponašanje’ u smislu preterane potrošnje resursa, bez obzira na to da li je aplikacija maliciozna. Prelaskom praga možemo identifikovati i sankcionisati aplikacije koje zloupotrebljavaju sistemske resurse bez pružanja korisničke vrednosti – ali primarna namena nije detekcija malvera“.