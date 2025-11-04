Google uvodi proveru uzrasta u Play Store

Kompanija Google počela je da postepeno uvodi novi sistem provere uzrasta za korisnike Play Store-a, po uzoru na sličan proces koji je nedavno primenila na YouTube-u.

Korisnici će morati da potvrde da imaju 18 godina ili više, slično sistemu koji već postoji na YouTube-u

Cilj sistema je da se utvrdi da li korisnici imaju najmanje 18 godina pre nego što preuzmu određene aplikacije.

Kako funkcioniše nova provera uzrasta

Uvođenje sistema otkrio je Artem Rusakovski, koji je na mreži X (bivši Twitter) podelio snimke ekrana sa obaveštenjem o verifikaciji uzrasta.

Korisnici će moći da potvrde svoje godine na nekoliko načina:

Otpremanjem lične isprave (lična karta, pasoš i slično);

Slikanjem selfija radi automatske provere identiteta;

Korišćenjem kreditne kartice (bez naplate, a eventualna privremena zaduženja se vraćaju);

Proverom putem e-pošte uz pomoć nezavisnog provajdera za procenu uzrasta, kao što je Verifymy.io.

Google napominje da će uvođenje biti postepeno i da će se razlikovati po regionima. U nekim zemljama korisnici možda uopšte neće morati da prolaze verifikaciju, dok će u drugim regionima biti ponuđene različite opcije provere. Na primer, metoda preko Verifymy.io servisa još uvek nije dostupna u svim državama.

Zašto je Google uveo verifikaciju uzrasta?

U objavi namenjenoj developerima, Google je objasnio da se novi sistem uvodi zbog zakonskih obaveza u pojedinim američkim državama. Naime, Teksas, Juta i Luizijana nedavno su usvojile zakone koji zahtevaju da prodavnice aplikacija proveravaju uzrast korisnika, traže roditeljsku saglasnost za maloletnike i prosleđuju podatke o uzrastu developerima aplikacija.

Prema planu, zakoni će početi da važe sledećim redosledom:

Teksas – od 1. januara 2026.

Juta – od 7. maja 2026.

Luizijana – od 1. jula 2026.

Google navodi da ove regulative nameću nove i složene obaveze za aplikacije koje će morati da obezbede prilagođeno korisničko iskustvo u zavisnosti od uzrasta korisnika i da obaveštavaju prodavnice aplikacija o svakoj važnoj promeni.

Šta ovo znači za korisnike

Novi sistem verifikacije znači da će korisnici u nekim regionima morati da potvrde punoletstvo pre nego što preuzmu aplikacije koje sadrže sadržaj za odrasle, igre sa kupovinom u aplikaciji ili određene društvene platforme. Iako proces deluje sličan YouTube-ovom, mnogi korisnici izražavaju zabrinutost zbog privatnosti – posebno kada je reč o otpremanju ličnih dokumenata ili biometrijskih podataka. Google tvrdi da su svi postupci verifikacije usklađeni sa pravilima zaštite privatnosti i da se podaci koriste isključivo za potvrdu uzrasta.

Google postepeno uvodi obaveznu proveru uzrasta u Play Store kako bi se uskladio sa novim zakonima u SAD. Iako će proces biti različit u zavisnosti od zemlje, korisnici mogu očekivati da će u bliskoj budućnosti sve češće morati da potvrde svoje godine pre instaliranja određenih aplikacija.



Izvor: Android Authority