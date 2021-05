Google vam omogućava da dodate zaštitu lozinkom u „My Activity“

Bila je to velika nedelja za Google, kompanija je na I/O 2021 predstavila Material You za Android 12 i još mnogo više.

Nova funkcija korisna za računare koje deli više korisnika

Veliki deo proteklih dana bio je usredsređen na privatnost, a Google želi da vaša „My Activity“ istorija korišćenja bude zaštićenija dodatkom dodatne verifikacije putem lozinke. 9to5Google je prvi primetio dodavanje nove opcione funkcije na stranici My Activity. Kada je omogućeno, Google će tražiti od korisnika da unesu lozinku kako bi videli punu istoriju korišćenja.

Nova funkcija bi mogla dobro doći na uređajima koji se dele, poput porodičnog računara. Kada dođete do stranice My Activity, postoji nova opcija za “Manage My Activity verification”. Kada kliknete na nju, pojaviće se upit koji će omogućiti korisnicima da uključe dodatnu verifikaciju pre nego što se otkriju privatne informacije. Ako uključite dodatnu verifikaciju, Google će se uveriti da ste to zaista vi pre nego što u My Activity vidite ili izbrišete celu svoju istoriju, što može da vam pomogne da sačuvate istoriju sigurnijom na uređajima koje dele više korisnika.

Kada omogućite dodatnu verifikaciju, od vas će se tražiti da unesete Google lozinku da biste videli punu istoriju. Čak i ako ne delite računar, uvek je dobra ideja da vaše podatke zaštitite što je više moguće. Ova nova dodatna funkcija verifikacije stiže nakon vesti da će Google početi automatski da omogućava dvofaktorsku potvrdu identiteta na nalozima, ali samo ako su pravilno konfigurisani. Google je ranije rekao da je omogućavanje dvofaktorske autentifikacije jedan od najboljih načina da zaštitite svoj nalog.

Izvor: Xda-developers

