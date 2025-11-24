Google – verzija Apple AI računarstva u oblaku

Google predstavlja novu platformu zasnovanu na oblaku koja omogućava korisnicima da otključaju napredne AI funkcije na svojim uređajima, a da pritom podaci ostanu privatni. Funkcija, praktično identična Appleovom privatnom AI računarstvu, dolazi u trenutku kada kompanije usklađuju zahteve korisnika za privatnošću sa rastućim računarskim potrebama najnovijih AI aplikacija.

Mnogi Googleovi proizvodi pokreću AI funkcije poput prevoda, audio rezimea i četbot asistenata na uređaju, što znači da podaci ne napuštaju vaš telefon, Chromebook ili šta god da koristite. Ovo nije održivo, kaže Google, jer napredni AI alati zahtevaju više rezonovanja i računarske snage nego što uređaji mogu da pruže.

Kompromis je da se složeniji AI zahtevi šalju na klaud platformu, nazvanu Privatno AI računarstvo, koju opisuje kao „bezbedan, utvrđen prostor“ koji nudi isti stepen bezbednosti koji biste očekivali od obrade na uređaju. Osetljivi podaci su dostupni „samo vama i nikome drugom, čak ni Googleu“.

Google je rekao da će mogućnost korišćenja veće procesorske snage pomoći njegovim AI funkcijama da pređu sa popunjavanja jednostavnih zahteva na davanje ličnijih i prilagođenijih predloga. Na primer, navodi se da će telefoni Pixel 10 dobijati korisnije predloge od Magic Cue-a, alata veštačke inteligencije koji kontekstualno prikazuje informacije iz aplikacija za e-poštu i kalendar, i širi spektar jezika za transkripcije Snimača zvuka. „Ovo je samo početak“, rekao je Google.

