Google – vremenska prognoza uz AI

Google je predstavio novi i poboljšani veštački inteligencijski model vremena koji će biti ugrađen u popularne proizvode poput Search-a, Gemini-ja i Pixel telefona.

Prognoze kompanije, poboljšane veštačkom inteligencijom, do sada su se pokazale kao prilično tačne. veštački inteligencijski modeli vremena su takođe bili u stanju da prave predviđanja brže i efikasnije od konvencionalnih modela zasnovanih na fizici. Do sada je Googleov rad u ovoj oblasti bio uglavnom eksperimentalan. Sada te prognoze pretvaraju u prodajni argument za Googleove proizvode i usluge.

„Izvodimo ga iz laboratorije i zaista ga stavljamo u ruke korisnika na više načina nego ranije i nekako se oslobađamo eksperimentalne vrste oznake jer imamo poverenje da su naše prognoze zaista prilično efikasne i korisne“, rekao je Piter Batalja, viši direktor za istraživanje i održivost u Google DeepMind-u, na brifingu sa novinarima.

Novi veštački inteligencijski model, WeatherNext 2, može da generiše prognoze osam puta brže od prethodnog Googleovog modela, a takođe je tačniji u predviđanju 99,9 procenata promenljivih poput temperature ili vetra. WeatherNext 2 može da generiše stotine potencijalnih ishoda sa određene početne tačke. Potrebno je manje od jednog minuta koristeći jedan od Google-ovih TPU čipova da bi se napravila prognoza, što bi, prema rečima kompanije, obično trajalo nekoliko sati korišćenjem modela zasnovanih na fizici na superračunaru.

Ti konvencionalni modeli su računarski intenzivni jer u suštini pokušavaju da rekreiraju složenu fiziku atmosfere kako bi proizveli prognoze. Modeli veštačke inteligencije, nasuprot tome, pokušavaju da razaznaju obrasce iz istorijskih meteoroloških podataka kako bi predvideli buduće ishode.

Google je uspeo da pojednostavi svoj proces koristeći strategiju koju naziva Funkcionalna generativna mreža (FGN) u WeatherNext 2. Stariji modeli veštačke inteligencije i dalje su zahtevali ponovljenu obradu da bi generisali jednu prognozu. FGN je efikasniji jer uključuje šum – ili ciljanu slučajnost – u model svaki put kada dobije ulaz, tako da WeatherNext 2 može da generiše mnogo različitih mogućih ishoda u jednom koraku.

Napredak omogućava WeatherNext 2 da pravi predviđanja do 15 dana unapred i generiše prognoze po satu. Google se oslanja na to što je privlačno i za poslovne korisnike i za pojedinačne potrošače.

„Otkrili smo da su energetika, poljoprivreda, transport, logistika i kupci u mnogim drugim industrijama prilično zainteresovani za ove jednosatne korake. To im pomaže da donose preciznije odluke u vezi sa stvarima koje utiču na njihovo poslovanje“, rekao je Akib Udin, menadžer proizvoda u Google Research-u, tokom poziva.

Pored dodavanja WeatherNext 2 u Maps, Search, Gemini i Pixel Weather, Google takođe nudi program ranog pristupa za kupce zainteresovane za prilagođeno modeliranje. Podaci o prognozi su takođe dostupni u Google Earth Engine-u za geoprostornu analizu i BigQuery-ju za analizu podataka velikih razmera.

Google, naravno, ima konkurenciju kada je u pitanju otkrivanje kako da generativna veštačka inteligencija bude korisna u prognozi vremena. Evropski centar za srednjoročne vremenske prognoze, Nvidia, Huawei i druge kompanije slično razvijaju sopstvene vremenske modele zasnovane na veštačkoj inteligenciji.

Izvor: TheVerge