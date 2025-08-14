Google želi da učite sa Gemini

Google Gemini veštačka inteligencija sada ima režim „vođenog učenja“ koji pokušava da vam pomogne da zaista razumete probleme o kojima pokušavate da naučite, umesto da vam samo daje odgovor. Vođeno učenje „deluje kao pratilac u učenju“ koji vas vodi „pitanjima i korak-po-korak podrškom“, kaže izvršni direktor Sundar Pičai u blog postu.

Odgovori iz režima vođenog učenja mogu da uključuju stvari poput slika, video zapisa i interaktivnih kvizova. Kompanija je sarađivala sa studentima, edukatorima, istraživačima i stručnjacima za učenje kako bi osigurala da je režim „koristan za razumevanje novih koncepata i da je potkrepljen naukom o učenju“, prema Pičaiju.

Kompanije za veštačku inteligenciju sve više prodiru u obrazovanje – možda delimično da bi pokušale da se bore protiv reputacije koju su stekli alati veštačke inteligencije, a to je da pomažu studentima da varaju. Funkcije poput Geminijevog režima vođenog učenja i sličnog režima učenja ChatGPT-a, koji je najavljen prošle nedelje, teoretski bi mogle pomoći u stvarnom učenju, ali pitanje je da li će studenti želeti da koriste ove režime umesto da samo koriste veštačke četbotove za lake odgovore.

Kao deo svojih saopštenja Google sada dozvoljava studentima starijim od 18 godina u SAD, Japanu, Indoneziji, Koreji i Brazilu da se besplatno prijave za 12 meseci njihovog AI Pro plana, pod uslovom da to urade do 6. oktobra. Kompanija takođe izdvaja milijardu dolara finansiranja tokom tri godine za „američko obrazovanje, uključujući programe pismenosti u oblasti veštačke inteligencije, finansiranje istraživanja i resurse za računarstvo u oblaku“, kaže Pičai.

