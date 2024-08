Googleov plan da ukine kolačiće trećih strana u Chromeu se raspada

Google više ne namerava da ukine podršku za kolačiće trećih strana – online identifikatore koje reklamna industrija koristi za praćenje ljudi i ciljanje reklama na osnovu njihovih online aktivnosti.

Reklamni gigant obećava zaštitu privatnosti, dok kritičari tvrde da se nadzor nastavlja

U postu, Anthony Chavez, potpredsednik Googleove Privacy Sandbox, otkrio je da je gigant za pretragu i reklame shvatio da njegov petogodišnji napor da izgradi tehnološku platformu koja štiti privatnost zahteva mnogo rada i ima implikacije za online oglašivače – neki od njih su bili strogi u svom protivljenju. „U svetlu ovoga, predlažemo ažurirani pristup koji daje veći izbor korisnicima“, napisao je Chavez. „Umesto da ukidamo kolačiće trećih strana, uveli bismo novo iskustvo u Chromeu koje ljudima omogućava da donesu informisani izbor koji se primenjuje na njihovo pretraživanje interneta, i mogli bi da prilagode taj izbor u bilo kom trenutku.“ Privacy Sandbox – skup API-ja za zaštitu privatnosti pri isporuci online reklama i analitike – će koegzistirati sa kolačićima trećih strana u Chromeu u doglednoj budućnosti. I umesto da ukine podršku za kolačiće trećih strana u Chrome pretraživaču sledeće godine – podložno testiranju koje je počelo u januaru – Google namerava da omogući korisnicima Chromea da biraju da li će koristiti njegov Privacy Sandbox ili susedni svet nadzora podataka gde kolačići trećih strana podržavaju sve vrste prikupljanja informacija. Ostaje da se vidi da li će Chromeov interfejs za biranje između njegovog Privacy Sandbox-a i tradicionalnih kolačića trećih strana biti manje zbunjujući od široko kritikovanog iskačućeg prozora „Poboljšana privatnost reklama u Chromeu“ koji je najavio dolazak Privacy Sandbox API-ja u Chrome prošle godine.

„Ovo je jasno priznanje od strane Google-a da je njihov plan da zatvore Otvoreni Web propao“, izjavio je James Rosewell, suosnivač Pokreta za Otvoreni Web (MOW – Movement for an Open Web). „Njihov cilj je bio da uklone interoperabilnost koja je omogućila poslovanje bez mešanja monopolista, ali kombinacija regulatornog i industrijskog pritiska je to sprečila.“

Google je opisao svoj cilj za Privacy Sandbox pre nekoliko godina, u različitim terminima: „Želimo da pronađemo rešenje koje zaista štiti privatnost korisnika i takođe pomaže da sadržaj ostane besplatno dostupan na webu“, tvrdio je Justin Schuh, tadašnji direktor inženjeringa za Chrome. Ali zabrinutost koju su izneli MOW i drugi kritičari industrije reklama je da bi Googleov Privacy Sandbox, u kombinaciji sa podacima koje dobija od prijavljenih korisnika Chromea, omogućio pristup informacijama relevantnim za reklame koje konkurenti ne bi mogli pristupiti. Google je počeo da radi na svom Privacy Sandbox projektu 2019. godine, otprilike u vreme kada su Apple i Mozilla (pre nego što je i ona postala reklamna firma) počeli da štite korisnike od tragača i počeli da blokiraju kolačiće trećih strana po defaultu. Do 2021. godine, Googleov plan je izazvao istragu britanske Agencije za konkurenciju i tržišta (CMA), podstaknutu od strane protivnika reklamne industrije kao što je MOW. Kao rezultat te istrage, 2022. godine Google se složio sa nizom obaveza da prilagodi konkurenciju.

Da dodatno zakomplikuje stvari, Googleov početni pokušaj da funkcioniše bez kolačića trećih strana nije uspeo i nije pružio obećanu privatnost. Tehnički problemi i regulatorni pritisak naveli su Google da odloži plan za ukidanje kolačića trećih strana u Chromeu. Sada se to uopšte neće desiti. Britanska CMA je objavila da neće objaviti svoj kvartalni izveštaj o Googleovom poštovanju krajem meseca, nakon najave Chocolate Factory, i pozvala je zainteresovane strane da dostave komentare do 12. avgusta. „Intervenisali smo i postavili obaveze 2022. godine zbog zabrinutosti da bi Googleove Privacy Sandbox predloge mogle da naruše konkurenciju tako što bi reklamna potrošnja postala još koncentrisanija na Googleovom ekosistemu na račun njegovih konkurenata“, objasnio je portparol CMA. „Moramo pažljivo razmotriti Googleov novi pristup Privacy Sandbox-u, radeći blisko sa Kancelarijom poverenika za informacije u tom pogledu, i pozdravljamo stavove o Googleovom revidiranom pristupu – uključujući moguće implikacije za potrošače i tržišne ishode.“ Lena Cohen, tehnološki savetnik za Elektronsku fondaciju za granice – grupa za zastupanje koja je dosledno kritikovala predlog Privacy Sandbox – žalila je zbog Googleove odluke da odustane od plana za ukidanje. „Ovo je izuzetno razočaravajuća odluka koja zaista samo naglašava Googleovu posvećenost sopstvenom profitu preko privatnosti korisnika. Safari i Firefox su blokirali kolačiće trećih strana po defaultu od 2020. godine i Google obećava da će učiniti isto od tada. Tako da mislim da je ovo preokretanje, nakon godina odlaganja, samo posledica njihovog poslovnog modela zasnovanog na reklamama, koji se oslanja na sveprisutni nadzor korisnika.“ Cohen je napomenula da su istraživači i regulatori već utvrdili da Privacy Sandbox nije ispunio neke od svojih ciljeva vezanih za privatnost. „Kolačići trećih strana su još invazivniji oblik online praćenja od Privacy Sandbox-a“, rekla je Cohen. „Tako da je činjenica da Privacy Sandbox nije omogućio dovoljno online nadzora prilično alarmantna. To samo pokazuje da ovaj ekosistem oglašavanja podstiče zaista invazivno prikupljanje informacija o korisnicima. Zato se EFF godinama zalaže za zabranu ponašajnog oglašavanja, jer ovo je vrsta nadzora koju podstiče.“

Posebno, Cohen je napisala izjavu EFF-a u ponedeljak u kojoj poziva korisnike Chrome-a da instaliraju ekstenziju pretraživača Privacy Badger organizacije za zastupanje – kako bi se isključili iz Googleovog Privacy Sandbox-a.

