GoPro: Timski duh pobeđuje

Uvođenje ERP‑a je stresan posao i upravo dobra saradnja projektnih timova implementatora i korisnika ključ je koji otvara vrata uspeha ili neuspeha.

Nedavno održana konferencija DATUM bila je prilika da se ponovo sretnemo s direktorom GoPro‑a Petrom Miljkovićem. U razgovoru smo pažnju posvetili projektima koji su obeležili prošlu godinu i interesovalo nas je šta je za njega bilo najupečatljivije.

„Na prvom mestu je zadovoljstvo naših ljudi, a odmah iza toga zadovoljstvo naših korisnika, jer duboko verujemo da zadovoljne kolege čine korisnike zadovoljnim. Važno nam je da postoji veliko poverenje i saradnja na svim nivoima, a tokom prošle i početkom ove godine, zbog obima posla i u želji da napredujemo u svakom pogledu, angažovali smo nove saradnike. S pozicije koju obavljam izuzetno mi je drago što smo uspeli u nameri koju smo imali – radimo još efikasnije i produbili smo poslovne odnose s korisnicima, a sve to uz zadržavanje dobrih odnosa. Drugi veliki utisak jeste realizacija projekta za klijenta koji i sam posluje na najvišem nivou u kojem su svi naši kvaliteti, znanje i energija stavljeni na proveru“.

GoPro svojim znanjem i iskustvom u oblasti implementacije ERP sistema, kroz konsultacije, pomaže da MIND Group donese optimalne odluke o redosledu daljih koraka u uvođenju informacionog sistema kroz ceo poslovni sistem.

Radi se o projektu implementacije Microsoft Dynamics NAV‑a u AMM inženjering, jednu od kompanija u sastavu MIND Group. Ova poslovna grupacija nadomak Kragujevca, na površini od 150 hektara gradi industrijski park sa objektima namenjenim proizvodnji, logistici i istraživačko‑razvojnoj delatnosti. Pored toga, planirani su i sadržaji koji zaokružuju celinu pružanjem širokog spektra pratećih usluga. Planirana je izgradnja vrtića za decu zaposlenih, poliklinike, savremene kantine, a za bržu i lakšu komunikaciju s partnerima iz celog sveta tu su hotel i aerodrom.

Kvalitet je imperativ

„Već prvi pretprodajni kontakti pokazali su da nam se otvara put ka saradnji s kompanijom koja ima visok nivo odnosa prema poslu, kolegama i partnerima. Svi naši sagovornici iz MIND Group‑a štitili su na elegantan i kulturan način interese kompanije, a tražili su partnera koji je visokokvalitetan i može da prati njihove zahteve. Kada su ga prepoznali – to je bilo to. Tada se prevazilazi partnerstvo i razvijaju se prijateljski odnosi“, kaže nam naš sagovornik. Projekat koji je rađen 2018. godine predviđao je uvođenje NAV‑a AMM inženjeringu, jednu od prvih firmi u okviru MIND Group‑a, koji danas, pored domaćih, čine i firme u inostranstvu. Ovde je napravljena implementacija NAV‑a od početka i praktično u fazi dok se firma formirala. Svi detalji razrađeni su na samom početku a postavljeni cilj bio je da informacioni sistem proradi pre nego što AMM inženjering počne s proizvodnjom.

Petar Miljković kaže da je GoPro želeo da bude siguran da će sve raditi kako treba i na vreme pa su rok završetka implementacije pomerili mesec dana pre početka proizvodnje – za svaki slučaj. Implementirane su sve funkcionalnosti potrebne proizvodnoj kompaniji, a najveći izazov bio je upravo optimalno praćenje proizvodnje koja je u potpunosti usmerena ka potrebama jedne od najvećih multinacionalnih korporacija.

„Nakon završenog projekta, naravno bez probijanja budžeta i rokova, došli smo u Kragujevac, doneli poklone, bilo je blizu Nove godine, i na prijem je došao vlasnik Bratislav Milanović da se upoznamo, stegao mi je ruku i zahvalio na izuzetno uspešnom projektu. Pomislio sam da se radi o kurtoaznoj frazi, a on je rekao da zna da je bilo tako jer od njega niko ni u jednom trenutku nije zatražio da sazove sastanak na kome bi se rešavao neki veliki problem. I dodao je da zna šta znači implementirati ERP, da se stalno raspitivao o toku i da su mu saradnici uvek govorili da sve ide po planu“, ističe s ponosom Petar Miljković.

„Važno je da se uspostavi veliko poverenje i saradnja na svim nivoima. Kada se poverenje zasluži, svi procesi u okviru projekta idu lako i bez zadrške, a to je jedan od preduslova da implementacija novog rešenja protekne na najbolji način.“ – Petar Miljković, GoPro

I dalje na istom putu

GoPro i MIND Group sada dogovaraju sledeće projekte, odnosno implementacije u drugim njihovim firmama koje su u međuvremenu osnovane. Miljković kaže da je danas njihov poslovni odnos na visokom nivou i da GoPro svojim znanjem i iskustvom u oblasti implementacije ERP sistema, kroz konsultacije, pomaže da MIND Group donese optimalne odluke o redosledu daljih koraka u uvođenju informacionog sistema kroz ceo poslovni sistem. Saradnja i projekti šire se i van granica Srbije, tako da su u kratkoročnom planu implementacije u Nemačkoj i ovde. I, na kraju, kao odgovor na naše pitanje s početka razgovora, Petar Miljković kaže:

„Za nas u GoPro‑u najatraktivniji izazov u 2018. bio je to što smo ponovo imali priliku da sarađujemo sa firmom koja isporučuje, ali i zahteva da joj se isporuči vrhunski kvalitet. To je bila prilika da zasijamo jer je to moguće samo kada radite za nekoga ko zahteva da se kvalitet vidi. Taj kvalitet koji smo postigli na ovom projektu otvorio nam je vrata dalje saradnje“.

