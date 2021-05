GoPro: Veliko rešenje za male korisnike

Ponekad mala, ali dobro osmišljena i realizovana ideja može da bude velika pomoć. Izgleda da je GoPro pronašao kako da Business Central još više približi najdinamičnijem delu privrede, malim i srednjim firmama.

Business Central za mali biznis već se spremao, a poslednje ubrzanje u pravcu digitalnih servisa tokom poslednjih godinu dana pospešilo je i GoPro da od ideje dođe do proizvoda koji je pred nama. O čemu se radi? Pitali smo generalnog direktora GoPro‑a Petra Miljkovića.

„Pošto je nekadašnji Navision, kasnije NAV, a danas Business Central pravljen kao veoma fleksibilan, on pokriva široku nišu od veoma malih do vrlo velikih firmi, primetili smo da ima mogućnosti da na tržište plasiramo novi proizvod. Do sada smo radili na način kako se Business Central najčešće implementira – krojeći rešenje prema svakom korisniku pojedinačno. Iako se sve firme drže nekog standarda poslovanja, uvek postoje razlike i one žele da ih implementiraju u softver koji koriste, a to im mi omogućavamo. Međutim, shvatili smo da takvim modelom rada propuštamo jedno veliko tržište mikro i malih firmi koje možda kažu: ‘Mi nemamo para za investiciju u takvo rešenje, ali imamo manje i potražićemo drugi proizvod koji može da zadovolji i naše potrebe i naše finansijske mogućnosti’. Zbog toga smo tražili i našli način kako da približimo BC u pogledu cenovnog ranga i brzine implementacije upravo takvim firmama. I napravili smo Business Central za mali biznis“.

Odakle ideja i kako se od nje stiglo do realizacije?

Dugo razmišljamo o tome, a situacija s pandemijom samo nas je još jače pogurala u tom pravcu. Pre godinu dana počeli smo da kontaktiramo male proizvođače hrane koji su nam dostavljali neophodne namirnice. S vremenom smo se bliže upoznali i počeli da razgovaramo o njihovim potrebama kada je u pitanju softver kojim bi pratili svoje poslovanje. Inspirisao nas je način kako su se oni organizovali, pa smo se i mi organizovali u nameri da im ponudimo nešto što im treba. S pandemijom ceo svet je gurnut u novi ciklus digitalizacije, sve se ubrzalo i mi smo samo pratili taj trend.

Male firme traže rešenje koje će brzo moći da koriste i za čiju primenu nije potrebno mnogo prilagođavanja. Brzina kojom su oni reagovali na promenu sopstvenog tržišta pokrenula je želju da nađu adekvatne alate koji će im jednako brzo pomoći da iskoriste momentum.

Kriza je za neke šansa

Svi smo bili iznenađeni kako su se preduzetnici i samostalni proizvođači hrane brzo aktivirali popunjavajući „rupu“ u lancu snabdevanja. Interesantno je i koliko su pokazali da su sposobni da za svakoga naprave paket po meri. Čini mi se da je to bila još jedna inspiracija za vas?

Nudimo rešenje koje je vrlo pristupačno. Podelili smo ga u tri paketa prilagođena onima koji traže rešenje u oblasti finansija, trgovine, odnosno proizvodnje i montaže. Paketi su poređani tako da svaki naredni sadrži sve iz prethodnog i dodaje nove funkcionalnosti. Suština je što je ovde urađena prethodna parametrizacija sistema tako da se odgovori na sve standardne zahteve, bilo zakonske, bilo poslovne, kako bi se pokrila jedna od oblasti delovanja na način kako to obično rade mikro i mala preduzeća.

Da li to znači da ovi paketi mogu da se koriste jedino na način kako su osmišljeni?

Držimo se dobre prakse koju godinama razvijamo i uvek saslušamo budućeg korisnika našeg rešenja. Ovde uvek kažemo da Business Central za mali biznis pokriva sigurno više od 90 odsto potreba. Sugerišemo da se te male razlike prevaziđu prilagođavanjem poslovnog modela, a ako je nešto što korisnik baš želi ili je od posebne važnosti, onda ćemo to posebno prilagoditi.

Najčešće su to prilagođavanja vezana za vizuelni identitet preduzeća. Evo primera, umesto standardnog ispisa računa koji isporučujemo, a koji u svim elementima ispunjava zakonske norme, po želji korisnika sistema, pripremamo vizuelno redizajniran ispis s logotipom i drugim elementima, po čemu se ovaj dokument prepoznaje. Tu dolazimo do pitanja koliko traje implementacija. Ukoliko neko odluči da koristi softver koji stiže u paketu, govorimo o nekoliko dana, a što se više traže prilagođavanja, posao se protegne i na nekoliko nedelja, ali svakako mnogo manje nego kada se radi implementacija po punom standardnom modelu koji primenjuje GoPro.

Cena je uvek pitanje

Na sajtu malibiznis.gopro.rs postoje detaljne informacije uključujući i cene. Tu vidimo da se jednim delom plaća sama implementacija, a da se drugi deo, koji se plaća mesečno, odnosi na licence za korišćenje softvera.

Cena za implementaciju podrazumeva poslove pokretanja projekta, postavke sistema, pomoći oko popunjavanja šablona za migraciju podataka iz starog u novi poslovni softver, edukacija za rad i testovi prihvatanja rešenja i podrška tokom početka rada u sistemu. S druge strane, licence pokrivaju prava korišćenja Business Central softvera, kao i lokalizacije koju je razvio i u softver ugradio GoPro. Taj iznos se obračunava na mesečnom nivou i prema broju korisnika. Interesantna je odluka Microsoft‑a da pored ovih licenci koje se plaćaju postoje još tri besplatne namenjene eksternim knjigovodstvenim agencijama. Dobra i korisna inicijativa s obzirom na to da firme ove veličine, po pravilu, angažuju eksterno knjigovodstvo, a prelazak na Business Central za mali biznis po tom pitanju ne uvećava troškove vođenja poslovnih knjiga.

Ima li još nekih inicijalnih troškova?

Važno je reći i da je Business Central za mali biznis sistem koji se koristi online. Dakle, nema potrebe da instalirate bilo kakvu dodatnu hardversku infrastrukturu, konkretno server, i da za njega kupujete neophodni softver. Jedino što vam treba je računar i pristup Internetu koji već sada praktično svi imamo ili možemo da obezbedimo.

Efikasan i prilagodljiv

Koliko je čitav sistem fleksibilan?

Upravo tu je jedna od velikih prednosti našeg rešenja. Ono jeste zamišljeno da prati mikro i mala preduzeća, ali s druge strane, znamo da je to izuzetno dinamičan segment privrede. Na primer, ako zaposlite novog radnika kojem je potreban pristup sistemu, dokupite licencu za njega. Takođe, ako se pokaže potreba da se neko radno mesto ukine, vi jednostavno otkažete tu licencu. Slično je i kada firma proširuje svoju delatnost – pored trgovine počinje da se bavi i nekom malom proizvodnjom. Ne propada vam ništa od onoga u šta ste investirali, praktično samo dodajete delove koji nisu uključeni u paket trgovina, a postoje u paketu proizvodnja.

Nije to uvek tako jednostavno, ponekad se s proširenjem poslovnih aktivnosti rađaju i nove potrebe, a Business Central je veoma fleksibilan i prilagodljiv. Tu skoro da nema ograničenja. Bez izmene softvera vremenom možete da nadograđujete funkcionalnosti kako firma raste, a da pritom ne remetite radno okruženje na koje su korisnici navikli. I tako od paketa za mali biznis ste prešli u standardno Business Central okruženje, po potrebi proširili upotrebljivost dela licenci, doplatili za konsultantske i razvojne usluge samo onoliko koliko vam je u datom trenutku potrebno. Jednom rečju, u svakom trenutku imate kontrolu nad operativnim performansama informacionog sistema i troškovima koje njihov razvoj i eksploatacija nose.

Business Central za mali biznis je proizvod koji pripada porodici Microsoft rešenja. Microsoft ekosistem čini skup aplikacija koje je moguće na jednostavan način integrisati u jedinstvenu funkcionalnu celinu. Prava vrednost zapravo leži u tome da su aplikacije kompatibilne, odlično se uklapaju i savršeno funkcionišu zajedno, kao i to da iza njih stoji najveći proizvođač softvera na svetu – kompanija Microsoft.

