GoPro: Vizija koja vodi do cilja

Za menadžere ERP‑a postoji samo jedna stanica na putu do njihovog konačnog cilja. Pravu vrednost za njih daje sistem poslovnog izveštavanja, a to pokazuje implementacija GoPro BI rešenja u Mogyi trgovini.

Jedan od čestih razloga nezainteresovanosti rukovodilaca za razvoj poslovno‑informacionog sistema jeste frustracija što oni sami ne dobijaju direktne benefite u svom radu. Uvek i za svaki menadžerski izveštaj treba da izdvoje puno vremena, koje oni nemaju, pa posao prepuštaju drugima i to se ponavlja ma koliko skupo platili softver zvani ERP. Problem je na drugoj strani – menadžerima ne treba ERP, već je njihov alat BI, a opet dobri izveštaji iz BI alata ne mogu da se dobiju ako nisu skupljeni dobri podaci, a za to vam je potreban dobar ERP.

U Mogyi trgovini mladi i dinamični tim rukovodilaca, to je i te kako dobro znao i u projektu reorganizacije rada na visoko mesto stavio implementaciju informacionog sistema s jednim konačnim ciljem – uvesti funkcionalan i za rukovodstvo koristan sistem poslovnog izveštavanja. I tako je, kao prvi korak, s početkom 2016. godine umesto eksternog knjigovodstva počeo da radi interno angažovan tim i to na novouvedenom Microsoft Dynamcs NAV ERP‑u. Isti softver je počeo da koristi i sektor prodaje, koji najveći deo posla obavlja na terenu, a za komunikaciju sa centralnim sistemom koristi mobilne uređaje i GoPro on the Go aplikaciju za terensku prodaju. Sve robne i finansijske transakcije bile su na jednom mestu i prikupljene u realnom vremenu. Napredak u odnosu na ranije stanje bio je očigledan i dragocen.

Sredinom iste 2016. godine, GoPro koji je implementirao celokupno rešenje, završio je poslove neophodne da se stigne do konačnog cilja Mogyi trgovine – GoPro BI je instaliran, podešen prema zahtevima korisnika, testiran i pušten u rad, a rukovodioci su sada dobili mogućnost da do izveštaja dolaze sami i na brz i lak način.

U dva smera

Sistem za poslovno izveštavanje Mogyi trgovina koristi u dva smera. S jedne strane, tu su izveštaji za analizu prodaje, a s druge, izveštaji za prezentaciju računovodstvenih podataka. Ova druga linija rada nije važna samo sa stanovišta lokalnih potreba, već je blagotvorna u cilju adekvatnog izveštavanja na nivou grupacije. Mogyi je, recimo i to, mađarski proizvođač širokog spektra proizvoda koji mi obično zovemo „grickalice“, a prisutan je u 27 država, s tim što je u šest osnovana sopstvena kompanija koja se bavi promocijom i distribucijom proizvoda.

Dakle, na nivou grupe postoji potreba da se konsoliduju podaci iz sedam izvora, a da bi se to postiglo, svi izveštaji treba da budu unificirani. Različiti ERP‑ovi, različiti propisi, različite navike organizacija jednim premošćuje skupljanje podataka iz raznorodnih transakcionih baza i prezentacijom na jedinstven unapred definisan način. Lokalna računovodstva pripremaju izveštaje i šalju ih u centralu, a taj posao mogu da urade ručno ili, kao u slučaju Mogyi Trgovine, pokretanjem unapred definisanih izveštaja u BI sistemu. Koji od metoda je lakši i pouzdaniji ne treba posebno da napominjemo.

Na nivou prodaje, konsolidacijom podataka i definisanjem adekvatnih izveštaja rukovodiocima je omogućen dnevni uvid u aktuelno stanje na terenu, kao i njihovo poređenje kako s planovima, tako i sa istorijskim podacima iz prethodnih godina. Ključni parametri koji se prate su: prodaja, naplata i profitabilnost, a sve to kroz analitiku koja nas vodi do kanala prodaje, regiona, agenata prodaje pa i samih proizvoda.

Na primer, na osnovu izveštaja o prodaji po grupama proizvoda, lako može da se vidi potencijal po delu tržišta, odaberu alati za pospešenje prodaje ili odluči da se investira u povećanje broja kupaca u određenom regionu. Ranije je za to trebalo \utrošiti sate i dane na prikupljanju podataka i sastavljanju izveštaja.

Kada se sumiraju efekti posle više od dve godine primene BI sistema, u Mogyi trgovini kažu da sada znatno brže reaguju na zahteve tržišta, što se reflektuje kroz lakšu ekspanziju i širu dostupnost njihovih proizvoda, a sve to kroz kudikamo veću efikasnost zaposlenih u preduzeću. A za sve to trebalo je tako malo – razumeti da je za menadžere konačni cilj u razvoju informacionog sistema stići do sistema poslovnog izveštavanja, a to dolazi na kraju, pa su zato potrebni odlučnost, strpljenje i istrajnost, a tim iz Mogyi trgovine pokazao je da tih osobina ima napretek.

Korisna adresa: GoPro.rs

Podelite s prijateljima

Tweet