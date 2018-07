Gotovo 44% građana Srbije smatra da živi gore nego pre pet godina

U Srbiji 43,6% građana smatra da živi gore nego pre pet godina, 36,1% misli da je isto, 19,5% reklo je da živi bolje, a bez odgovora je bilo njih 0,8%, pokazalo je istraživanje Nove srpske političke misli (NSPM).

Da od svojih primanja ne može ove godine sebi da priušti odlazak na more odgovorilo je 60,4% učesnika telefonskog istraživanja, sprovedenog od 12. do 19. jula, na uzorku od 1.000 ispitanika. Njih 22,98% odgovorilo je da može da ode na letovanje, a 16% je reklo da može, ali samo ako se odreknu svega ostalog. Na pitanje da li misle da je u Srbiji u poslednje vreme došlo do porasta nasilja, kriminala i ugrožavanja bezbednosti građana, 69,2% ispitanika je odgovorilo potvrdno, 22,3% odrično, a 8,5% je bilo bez odgovora.

Ulazak Srbije u Evropsku uniju podržalo je 46,5% anketiranih, protiv ih je 38,7%, a bez stava je 14,8%. Protiv ulaska Srbije u NATO je 80% ispitanika, samo 7,1% je za, a bez odgovora je bilo njih 12,9%. Za savez Srbije sa Rusijom izjasnilo se 60,8% ispitanika, protiv je 23,1%, a stav o tome nema njih 16,1%. Na pitanje s kim bi ušli u političko-ekonomski savez ukoliko bi mogli da biraju, najviše ispitanika – 37,3%, odgovorilo je da treba ostati neutralan, za Rusiju bi se opredelilo 27,6%, EU 15,3%, Kinu 5,4%, zemlje Balkana 2,8%, a bez odgovora je bilo 11,6% ispitanika.

Izvor: NSPM

Podelite s prijateljima

Tweet