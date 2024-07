Govor Lei Juna povodom lansiranja Xiaomi Mix uređaja

Osnivač kompanije Xiaomi, Lei Jun, održao je godišnji govor za 2024. godinu na stadionu ShouGang, povodom zvaničnog lansiranja nove serije Xiaomi MIX uređaja. Xiaomi je postigao značajan napredak u inovacijama u oblasti savitljivih telefona zahvaljujući neprednoj tehnologiji koja obuhvata materijale, strukturu i funkcionalnost mreže.

Oba proizvoda postavljaju nove standarde u industriji, pri čemu Xiaomi MIX Fold 4 donosi ključne inovacije u celokupnoj arhitekturi, šarkama i bateriji. Dodatno, dizajniran je da bude izuzetno tanak, bez kompromisa po pitanju snage ili konfiguracije. Takođe je lansiran i Xiaomi MIX Flip, koji se ističe po performansama, bateriji i funkcionalnosti mreže, ispunjavajući standarde nesklopivih telefona i rušeći stereotip o tome da sklopivi telefoni nude manje funkcionalnosti. Zahvaljujući velikom spoljnom ekranu i inovativnoj interaktivnosti, većina svakodnevnih operacija može se neometano obavljati na spoljnom ekranu bez otvaranja uređaja.

Xiaomi MIX Fold 4: Tri velika otkrića

Nova dostignuća u težini i svestranosti

Kao lider na polju laganih, sklopivih pametnih telefona, Xiaomi je u razvoj Xiaomi MIX Fold 4 integrisao godine stečenog iskustva. Ovaj neverovatan uređaj postigao je značajan napredak, rušeći uobičajene pretpostavke da su sklopivi pametni telefoni teški ili nezgodni.

Tri ključne tehnologije i lagani dizajn

Nova generacija Xiaomi šarki postigla je značajno smanjenje težine. Upotrebom visokokvalitetnih materijala u kombinaciji sa mehanizmom prenosa otpornog na habanje poboljšana je pouzdanost šarki. Novi dizajn ima debljinu od samo 4,59 mm¹ kada je rasklopljen i 9,47 mm¹ kada je preklopljen. Ovaj napredak u dizajnu pruža korisnicima jedinstveno iskustvo.

Po prvi put, Xiaomi MIX Fold 4 u potpunosti usvaja “arhitekturu od potpuno karbonskih materijala“. Šarka, zadnja ploča ekrana i srednja ploča baterijskog prostora precizno su izrađene od karbonskoih vlakana tipa T800H. Ovo značajno poboljšava ukupnu čvrstoću i trajnost, dok istovremeno značajno smanjuje težinu. Izuzetne mehaničke performanse i pouzdanost karbonskih vlakana pružaju korisnicima sigurnije i lakše iskustvo, po kojima se ističu inovativne Xiaomi sposobnosti u optimizaciji tehnologije materijala.

Xiaomi MIX Fold 4 je postigao nekoliko tehnoloških otkrića u proizvodnim procesima. Inovativni troslojni dizajn matične ploče značajno poboljšavaja stabilnost i pouzdanost kola. Pored toga, po prvi put, primenjena je tehnologija trodimenzionalnog oblika baterije i proces trodimenzionalnog slaganja koji koristi nepravilan prostor u oblasti COP pakovanja matične ploče, što povećava kapacitet baterije za 260mAh na 5100mAh.

Izvanredne performanse, dugotrajna baterija, snažna mrežna funkcionalnost i ukupna izvrsnost

Sa najnovijim Snapdragon® 8 Gen 3 mobilnom platformom i inovativnim 3D sistemom hlađenja, sistem hlađenja pokriva površinu od 11.912 kvadratnih milimetara¹. Koristi naprednu tehnologiju parne komore za brzo odvođenje toplote, koja se zatim ravnomerno raspoređuje kroz više slojeva grafita. Robusne performanse u kombinaciji sa odličnim hlađenjem osiguravaju održivu funkcionalnost čak i pod velikim opterećenjem.

Baterija visokog kapaciteta od 5.100 mAh koristi novu generaciju silicijum-ugljenične anodne tehnologije, koja poboljšava energetsku gustinu. Samorazvijeni Xiaomi Surge sistem upravljanja kontroliše procese punjenja i pražnjenja, efikasno produžavajući vek trajanja baterije, dok 67W žičano punjenje i 50W bežično punjenje balansiraju brzo punjenje sa očuvanjem zdravlja baterije. Nova generacija E7 luminozne tehnologije materijala i Pol-less Plus tehnologija smanjuju potrošnju energije ekrana, koja pomaže produženom trajanju baterije.

Što se tiče mrežne funkcionlnosti, Xiaomi MIX Fold 4 opremljen je moćnom arhitekturom antena, uključujući četiri vodeće antene za prijem niskih frekvencija u industriji i četiri Xiaomi Surge T1 čipa za pojačanje signala. Ovo je duboko integrisano sa Xiaomi HyperOS podsistemom mreže kako bi se osigurala glatka komunikacija u različitim položajima držanja i okruženjima korišćenja. Xiaomi MIX Fold 4 takođe podržava dvosmernu satelitsku komunikaciju, što omogućava povezanost čak i u udaljenim područjima bez pokrivenosti mobilnim signalom. Potpuno podržava glavne globalne komunikacione frekvencije i uključuje funkciju “Travel Assistant” za pružanje pogodnosti onima koji često putuju.

Xiaomi MIX Fold 4 dolazi sa dva vrhunska flagship displeja. Unutrašnji ekran od 7.98 inča ima Samsung E7 LTPO panel sa rezolucijom 2488×2244 i podržava osvežavajuću stopu od 1-120Hz i HDR10+ za neuporedive vizuelne efekte. Spoljni ekran od 6.56 inča C8+ panel sa rezolucijom 2520×1080, koji takođe podržava visoku stopu osvežavanja od 120Hz i prikaz P3 palete boja. Unutrašnji ekran koristi naprednu Pol-less Plus tehnologiju, što značajno smanjuje potrošnju energije dok istovremeno poboljšava svetlinu i performanse boja, osiguravajući najbolje moguće vizuelno iskustvo u rasklopljenom i preklopljenom stanju.

Oba ekrana Xiaomi MIX Fold 4 podržavaju Dolby Vision® tehnologiju, pružajući korisnicima izuzetno HDR iskustvo. Dolby Vision® poboljšava svetlinu i kontrast, donoseći više slojeva boja i detalja, čineći svaki kadar živopisnim. Korisnici mogu uživati u kadrovima bioskopskog kvaliteta, bilo da gledaju filmove ili čak videopozive.

Sistem sa četiri kamere sa Leica optičkim sočivom i Master portetima

Xiaomi MIX Fold 4 ima Leica optički sistem četiri kamere koji pokriva sve fokalne daljine. Iako je uređaj tanji i lakši, njegove sposobnosti su značajno unapređene. Glavna kamera koristi novi 50MP Light Fusion 800 senzor visokodinamičnog raspona, uvodeći “Dual Native ISO Fusion Max” tehnologiju po prvi put u Xiaomi sklopive proizvode. Ova tehnologija omogućava precizniju reprodukciju boja i bolje zadržavanje detalja u scenama visokog kontrasta. Ultra-širokougaona kamera od 12MP nudi vidno polje od 120°, dok 50MP Leica floating telefoto objektiv pruža izvanredne efekte portreta i mogućnosti makro fotografije. Leica ultra-telefoto objektiv od 115mm, sa periskopskom strukturom, takođe podržava snimanje na blizinu.

Inovativni Xiaomi AISP, koji pokreće procesorska snaga Snapdragon 8® Gen 3 i Xiaomi HyperOS AI, sa brzinom obrade AI do 60TOPS, podržava kompleksne scenarije fotografisanja. Novi “Master Portrait” kombinuje snagu PortraitLM i estetiku naučenu od stvarnih fotografa, nudeći izgled “malo idealniji od stvarnosti”, poboljšavajući lepotu portreta bez odstupanja od stvarnosti.

Xiaomi MIX Fold 4 se pridržava Leica prirodne nauke o bojama i klasičnih tonova, izbegavajući preterano izoštravanje i algoritme. Dva Leica fotografska stila sa prilagodljivim karakteristikama zadovoljavaju profesionalne kreativne potrebe. Jedinstvena preklopna forma donosi nove mogućnosti snimanja: slobodne selfije bez dodira i uokviravanje na spoljnom ekranu kada je rasklopljen, pretvarajući flagship sklopivi telefon u prenosivi profesionalni studio za fotografisanje. Ovo pokazuje duboku integraciju Xiaomi tehnologija sklopivog ekrana i fotografije.

Xiaomi HyperOS je duboko optimizovan za korišćenje na velikim ekranima i nudi višestruke AI funkcije. Inovacije poput AI asistenta za konferencije, kao i multimodalnih sposobnosti i integracije AI u sistemskim aplikacijama sveobuhvatno unapređuju produktivnost korisnika i olakšavaju operativne zadatke.

Pouzdanost je dodatno poboljšana sa Xiaomi MIX Fold 4 korišćenjem Xiaomi kompozitnih vlakana, pružajući čvrstoću kao nikada do sada. Srednji okvir koristi 6M42 aluminijumsku leguru; spoljni ekran je opremljen Xiaomi Shield staklom, dok unutrašnji ekran koristi ultra-tanko fleksibilno staklo UTG, pružajući sveobuhvatnu zaštitu ekrana. Šarka je nadograđena ultra jakim čelikom od 1800 MPa, što čini 82,6% šarke, sa vekom trajanja otvaranja i zatvaranja od 500.000 puta², i dobila je SGS sertifikat za pouzdano sklapanje. Xiaomi MIX Fold 4 takođe uvodi novu Xiaomi Guardian Structure, nudeći izvanrednu otpornost na habanje, povećanje ukupne čvrstoće za 15%² u poređenju sa prethodnom generacijom.

Xiaomi MIX Flip: Vrhunac sklopivih pametnih telefona

Xiaomi je nov na tržištu kompaktnih sklopivih telefona, ali poseduje izuzetne mogućnosti. Xiaomi MIX Flip koristi višegodišnje tehnološko iskustvo koje je Xiaomi stekao. Postiže napredak u performansama, trajanju baterije i mrežnoj funkcionalnosti, čak i u poređenju sa tradicionalnim vodećim uređajima.

Visokofunkcionalni spoljni ekran vodećeg kvaliteta

Spoljni ekran na sklopivim uređajima evoluirao je od malih do potpuno velikih ekrana, ali neometano korišćenje svakodnevnih aplikacija putem spoljnog ekrana zahtevalo je dodatne napore. Xiaomi MIX Flip ima All Around Liquid spoljni ekran od 4 inča sa kvadratno zakrivljenim dizajnom, zahvaljujući kom pruža prijatan osećaj u ruci. Interakcija sa spoljnim ekranom je reorganizovana, što ga čini visokofunkcionalnim kompaktnim telefonom čak i bez otvaranja uređaja.

Xiaomi MIX Flip ima spoljni ekran koji ispunjava moderne specifikacije: 1.5K rezolucija, 460PPI, osvežavanje od 120Hz, maksimalna osvetljenost od 3000 nita, Original Color Pro, podrška za HDR i zaštitu očiju. Ove specifikacije ostaju konzistentne od unutrašnjeg do spoljnog ekrana kako bi se osiguralo jedinstveno iskustvo.

Na osnovu nove forme ekrana, Xiaomi HyperOS potpuno redefiniše funkcije spoljnog ekrana, omogućavajući mu da zadovolji većinu svakodnevnih potreba korisnika. Spoljni ekran Xiaomi MIX Flip nasleđuje sveobuhvatne opcije ekrana i logiku interakcije za obaveštenja/kontrolni centar povlačenjem nadole. Podržava automatsko rotiranje, prilagođen je i levorukim i desnorukim korisnicima i poseduje kompletnu tastaturu na ekranu skoro iste širine kao unutrašnji ekran. Preko 200 najpopularnijih aplikacija savršeno funkcioniše na glavnoj površinije od 3.5 inča, odnosom 16:9, pokrivajući aplikacije za komunikaciju, zabavu, zdravlje, čitanje, kupovinu i učenje. Zahvaljujući fleksibilnom okviru Xiaomi HyperOS, aplikacije se prikazuju bez prepreka ili seckanja, pružajući unapređeno iskustvo. Inovativan dizajn pregrada omogućava vidžetima da prikazuju vreme, vremenske uslove, broj koraka, kontrolu muzike i nedavno korištene aplikacije tokom svakodnevne upotrebe. U scenarijima poput poziva taksija, dostave hrane, letova/vozova, vidžeti će automatski preći na prikaz obaveštenja, ažurirajući statusne informacije u realnom vremenu.

Spoljni ekran je povezan sa sa „Human x Car x Home“ ekosistemom. AI, Xiaomi EV i Mi Home aplikacije su duboko prilagođene spoljnom ekranu, omogućavajući korisnicima upravljanje ličnim svakodnevnim obavezama i kontrolu statusa njihovih Xiaomi EV vozila i pametnih kućnih uređaja. Xiaomi HyperMind pametni centar za učenje takođe je prilagođen spoljnom ekranu; uči i beleži navike korisnika u korišćenju pametnih kućnih uređaja i proaktivno ih izvršava. Asistent AI za unos teksta, integrisan u metodu unosa na spoljnom ekranu, može pomoći korisnicima da dorade ili generišu tekst po potrebi, olakšavajući kreiranje teksta.

Mnogi kompaktni preklopni proizvodi podržavaju samo hands-free pozive kada su zatvoreni, što korisnici često kritikuju. Xiaomi MIX Flip rešava tri ključna problema sveobuhvatnim pristupom, obezbeđujući izvrsan kvalitet poziva bez obzira da li je otvoren ili zatvoren:

Jačina signala: Hardverska arhitektura antene Xiaomi MIX Flip, u kombinaciji sa pametnim podešavanjem koje omogućava Xiaomi Surge T1 čip za pojačanje signala i algoritam prepoznavanja hvatanja signala, pametno bira optimalnu antenu i izbegava slab signal. Audio izlaz: Xiaomi MIX Flip koristi dvostruki dipolni sistem, sa jednom jedinicom za zvuk sa membranom za unutrašnji i spoljni ekran, podržavajući slušalice tokom otvorenih i zatvorenih poziva. Korišćenjem fizičkih karakteristika dipolnog zvučnika “suprotnog faze poništavanja”, podržava privatne pozive, sprečavajući širenje zvuka poziva spolja i obezbeđujući privatnost u svakom stanju. Nezavisni mikrofon za eliminaciju buke u blizini šarke i gornjeg okvira obezbeđuje kvalitet poziva kada je uređaj zatvoren.

Prava vrhunska performansa kada je rasklopljen

Xiaomi MIX Flip pokreće Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile platforma, što ga čini ga jednim od retkih kompaktnih preklopnih uređaja koji koriste ažuriran vrhunski shipset. Da bi osigurali sveobuhvatne performanse, Xiaomi je redizajnirao 3D sistem hlađenja za Xiaomi MIX Flip: velika površina VC od 3500mm² sa jedinstvenim “stepenastim” dizajnom koji brzo rasipa toplotu sa SoC. Xiaomi SU7 “aerogel” termoizolacioni materijal se koristi blizu unutrašnjeg ekrana duž strane “stepenaste” strukture, efikasno blokirajući prenos toplote ka ekranu, što poboljšava korisničko iskustvo prilikom dodira ekrana.

Xiaomi MIX Flip koristi Xiaomi Surge bateriju sa 6% sadržaja silicijuma u negativnoj elektrodi. Postiže energetsku gustinu od 780Wh/L i ultra visok kapacitet od 4780mAh, nadmašujući vodeći model Xiaomi 14. Xiaomi Surge sistem za upravljanje baterijom precizno upravlja procesom punjenja i pražnjenja, što produžava vek trajanja baterije. U kombinaciji sa svojstvima samoregeneracije baterije, može održati barem 80% kapaciteta nakon 1600 ciklusa². Ovo daje Xiaomi MIX Flip performanse trajanja baterije koje su uporediva sa modelima koji se ne preklapaju, smanjujući brigu o bateriji za korisnike kompaktnih preklopnih uređaja.

Xiaomi MIX Flip deli isti dizajn antene niskih frekvencija kao Xiaomi 14 Ultra i opremljen je Xiaomi Surge T1 čipom za pojačani signal. Odlična arhitektura antene i Xiaomi HyperOS sa dubokim podešavanjem i sposobnostima pamćenja mreže osiguravaju glatku komunikaciju. Podržava najnovije povezivanje sa Wi-Fi 7 i 5G, unapređujući brzinu povezivanja. Takođe, potpuno podržava globalne frekvencijske opsege i uključuje “Travel Assistant” funkciju, uz pravovremene podsetnike o ključnim informacijama tokom letova i vožnji vozom za poslovne putnike. Xiaomi MIX Flip takođe nudi mogućnost simultanog prikaza za AI offline prevod na oba unutrašnja i spoljna ekrana, olakšavajući komunikaciju tokom stranih razgovora prikazujući prevode u realnom vremenu na oba jezika.

Xiaomi MIX Flip sadrži Xiaomi kompozitni materijal od vlakana koji pruža čvrstoću i zaštitu. Srednji ram koristi istu 6M42 aluminijumsku leguru kao MIX Fold 4; Xiaomi Shield Glass i UTG ultra-tanko fleksibilno staklo štite spoljni i unutrašnji ekran. Interni mehanizam kompaktne dvokrilne šarke koristi iste čvrste i otporne materijale kao MIX Fold 4, sa vekom trajanja preklapanja i otvaranja od 500.000 puta², sertifikovanom SGS pouzdanom sertifikacijom preklapanja. Takođe nudi Xiaomi Nylon Fiber specijalno izdanje pažljivo tkanih niti od najlona sa odličnim otpornostima na habanje i mrlje.

Leica fotografija u vašem džepu

Xiaomi MIX Flip je opremljen Xiaomi x Leica objektivima napredne generacije Summilux. Glavna kamera koristi Light Fusion 800 senzor visokog dinamičkog raspona. Uz to poseduje i jedinstveni Leica floating telefoto objektiv od 47mm u kompaktnom preklopnom uređaju sa minimalnim fokusnim rastojanjem od 9cm. Xiaomi MIX Flip takođe integriše Xiaomi AISP platformu za kompjutersku fotografiju velikog modela, podržavajući snimanja sa procesiranjem snage do 60 TOPS. Novi režim “Master Portrait”, baziran na PortraitLM velikom modelu i vođen stvarnim fotografima, poboljšava lepotu portreta izvan stvarnosti dok održava autentičnost.

Kompaktno telo, veliki spoljni ekran i sklopivi dizajn Xiaomi MIX Flip donose neviđenu slobodu u mogućnostima fotografisanja. Kada je zatvoren, veliki spoljni ekran može se koristiti sa dva Leica optička sočiva za fotografisanje i snimanje video zapisa, čak podržava i režim ogledala za šminkanje, omogućavajući korisnicima da provere svoj izgled koristeći floating telefoto objektiv. Nema potrebu za stativom, što ga čini pogodnim za grupne fotografije, snimanje video zapisa i fotografije vremenskog prolaza. Takođe podržava prikaz spoljnog ekrana tokom fotografisanja, omogućavajući drugima da u realnom vremenu prate i podešavaju svoj položaj kako bi savršeno uhvatili trenutak. Xiaomi je takođe posebno dizajnirao “Xiaomi Photography Kit”, koji omogućava trenutno fotografisanje i štampanje.

Lansiranje Xiaomi MIX serije sklopivih telefona predstavlja novu prekretnicu, koja prikazuje napore kompanije Xiaomi da reši probleme korisnika i predstavi nove tehnologije. To je odraz neprekidne težnje kompanije Xiaomi ka inovacijama i kvalitetu, uz izvanredno korisničko iskustvo.

Xiaomi MIX Fold 4 je dostupan u White, Black, Blue i Xiaomi nylon fiber izdanjima, dok je Xiaomi MIX Flip prisutan u White, Black, Purple i Xiaomi nylon fiber izdanjima.

