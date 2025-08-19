GPT-4o se vraća nakon burne reakcije korisnika na novi GPT-5

Nedavno objavljeni GPT-5 možda je pametniji i efikasniji, ali deo korisnika i dalje preferira razgovorni ton GPT-4o.

Mnogi su se žalili na kvalitet pisanja novog modela

Nakon što je početkom nedelje lansiran OpenAI-jev najnoviji model GPT-5, deo korisnika glasno je tražio povratak prethodnog GPT-4o modela. Mnogi su se žalili na kvalitet pisanja novog modela. Neki su čak tvrdili da su GPT-4o doživljavali kao „prijatelja i poverenika“.

U poslednjem ažuriranju, koje GPT-5 opisuje kao „najpametniji, najbrži i najkorisniji model do sada“. OpenAI je uklonio opciju izbora modela i automatski prebacio sve na GPT-5. Novi model koristi „real-time router“ koji prebacuje između efikasnijeg modela za osnovna pitanja i kompleksnijeg za zahtevnije zadatke.

Međutim, početno lansiranje naišlo je na probleme zbog kojih je GPT-5 delovao „mnogo gluplje“, kako je priznao izvršni direktor Sem Altman. Na Reddit AMA sesiji odgovarao je na pitanja, tvrdeći da je GPT-5 kvalitetniji u pisanju od prethodnih verzija, ali i tražeći od korisnika da potvrde da li se slažu. Mnogi su rekli da novi model deluje „sterilno“ i „mnogo lošije“, odgovarajući „kratko i suvo“.

Kao odgovor na kritike, Altman je na X-u najavio da će Plus pretplatnici moći da biraju između GPT-5 i GPT-4o. Ipak, naglasio je da nije sigurno koliko će dugo stariji model ostati dostupan.

Izvor: Engadget