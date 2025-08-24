GPT-5 bi trebalo da bude prijatniji sada

OpenAI je kasno u petak objavio da ažurira svoj najnoviji model kako bi bio „topliji i prijateljskiji“.

Kompanija je nedavno lansirala dugo očekivani GPT-5 u procesu za koji je izvršni direktor Sem Altman priznao da je bio „malo neravniji nego što smo se nadali“, a neki korisnici su se žalili da više vole prethodni model, GPT-4o.

OpenAI pokušava da reši neke od tih žalbi ovim ažuriranjem, sa promenama za koje kaže da su „suptilne“, ali će učiniti GPT-5 „sada pristupačnijim“.

„Primetićete male, iskrene dodire poput ‘Dobro pitanje’ ili ‘Odličan početak’, a ne laskanje“, napisala je kompanija u objavi na društvenim mrežama. „Interni testovi ne pokazuju porast ulizice u poređenju sa prethodnom ličnošću GPT-5.“

Na večeri ove nedelje sa novinarima, rukovodioci OpenAI-ja pokušali su da se fokusiraju na planove kompanije nakon GPT-5, ali kako izveštava Maks Zef, nesigurno lansiranje je bilo kao slon u sobi. Što se tiče prilagođenosti modela, potpredsednik Nik Terli je rekao da je GPT-5 veoma precizan“, ali da će novo ažuriranje — kako je sada najavljeno — učiniti da bude topliji.

Izvor: TechCrunch