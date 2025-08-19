GPT-5 je tu!

OpenAI je lansirao GPT-5, novi vodeći model veštačke inteligencije koji će pokretati sledeću generaciju ChatGPT-a kompanije.

GPT-5 je prvi ujedinjeni AI model kompanije OpenAI i kombinuje sposobnost rasuđivanja iz svoje o-serije modela sa brzim odgovorima svoje GPT serije. Model sledeće generacije signalizira novu eru za ChatGPT i njegovog tvorca, a OpenAI pokazuje svoje šire ambicije da razvije AI sisteme koji su više slični agentima nego četbotovima.

Dok je GPT-4 omogućio AI četbotovima da ponude pametne odgovore na širok spektar pitanja, GPT-5 dozvoljava ChatGPT-u da obavlja širok spektar zadataka u ime korisnika – kao što su generisanje softverskih aplikacija, navigacija kroz korisnički kalendar ili kreiranje istraživačkih rezimea.

Sa GPT-5, OpenAI je takođe nastojao da ChatGPT učini jednostavnijim za korišćenje. Umesto da traži od korisnika da izaberu ispravna podešavanja, GPT-5 dolazi opremljen ruterom u realnom vremenu koji odlučuje kako da ponudi najbolji odgovor.

Počevši od četvrtka, GPT-5 će biti dostupan svim besplatnim korisnicima ChatGPT-a kao njihov podrazumevani model. Potpredsednik OpenAI-a za ChatGPT rekao je da je ovo deo napora kompanije da besplatim korisnicima prvi put omogući pristup modelu rezonovanja veštačke inteligencije.

Izvor: techcrunch.com