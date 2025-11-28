GPT-5 ubrzava naučna otkrića: od crnih rupa do rešenja stare matematičke zagonetke

Najnoviji izveštaj kompanije OpenAI i grupe naučnika pokazuje da GPT-5, najnoviji veliki jezički model kompanije, može da ubrza istraživanja u oblastima od astrofizike i nuklearne fuzije do imunologije i matematike.

U nizu studija prikazanih u radu naučnici navode da model, uz precizno ljudsko usmeravanje, pomaže u rešavanju složenih problema, skraćujući nedelje ili mesece rada na svega nekoliko minuta.

U eksperimentima koji ispituju ponašanje talasa oko crnih rupa, GPT-5 je nezavisno došao do ranije potvrđenih rezultata, dok je u istraživanju nuklearne fuzije razvio model koji je ubrzao proces analize. „AI dramatično skraćuje vreme potrebno za kodiranje – ono što je ranije trajalo danima sada se svodi na minute, što ima ogroman značaj za naučna istraživanja“, kaže naučnica Floor Broekgaarden sa Univerziteta Kalifornije u San Dijegu.

Slično tome, u projektu koji proučava imune ćelije, GPT-5 je pravilno protumačio laboratorijske podatke i ponovio rezultate koje je tim već bio verifikovao. „GPT-5 Pro može da funkcioniše kao pravi ko-istraživač u biomedicini, kompresujući mesece promišljanja u minute i predlažući eksperimente koji se mogu odmah testirati“, navodi vođa studije Derya Unutmaz.

Model je doprineo i matematici: pod nadzorom stručnjaka rešio je problem koji je 1992. postavio čuveni matematičar Paul Erdos, identifikovao pravilo koje pokazuje granice odlučivanja u računarskim sistemima, otkrio novi obrazac u grananju dijagrama i razvio metod za uočavanje skrivenih struktura u mrežama. Sve rezultate potvrdili su matematičari.

Ipak, naučnici upozoravaju da ovaj napredak ne znači da je GPT-5 „naučni genije“. Model često nudi pogrešne ili izmišljene reference, može samouvereno da greši i zahteva snažnu ljudsku kontrolu. „Ljudi su kreativni; AI je reaktivan. Ali stopa otkrića će se ubrzavati“, kaže astrofizičar Ryan Foley sa Univerziteta Kalifornije u Santa Kruzu.

Uprkos ograničenjima, istraživači ističu da je napredak u odnosu na prethodne generacije ogroman. GPT-5 je pokazao izuzetnu sposobnost pretraživanja ogromne naučne literature – u jednom slučaju pronašao je rešenje problema u radu iz osamdesetih.

Autori naglašavaju da veštačka inteligencija, ako se pravilno koristi, može da preuzme ogroman deo tereta – od skupljanja i sumiranja podataka do izvođenja složenih proračuna – ali da ljudski sud ostaje nezamenljiv.