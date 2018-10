Grad Njujork razvio bezbednosnu mobilnu aplikaciju

Njujork je napravio iskorak u sferi bezbednosti mobilnog interneta. Naime, grad Njujork je predstavio NYC Secure, mobilnu aplikaciju dostupnu za Android i iOS platforme, koja ima za cilj da povisi nivo bezbednosti mobilnog interneta u gradu, naročito za korisnike koji nisu u stanju da izdvoje novac za sopstvenu bezbednosnu alatku.

Ovo je samo deo plana gradonačelnika Bila de Blazija, koji je pokrenuo NYC Secure inicijativu kako bi unapredio onlajn bezbednost u Njujorku. Aplikacija ne pristupa ličnim podacima korisnika, niti zahteva internet konekciju kako bi funkcionisala.

NYC Secure aplikacija će upozoravati korisnike na sumnjive Wi-Fi hotspot-ove, ili na potencijalno problematična podešavanja u samim napravama koje koriste. Takođe, savetovaće korisnike da li da instaliraju ili “zaobiđu u širokom luku” potencijalno rizične aplikacije, te upozoravati na malware. Građani Njujorka mogu da koriste ovu aplikaciju potpuno besplatno, i to bez ikakvih reklama, ili spamovanja porukama vezanim za kupovine i druge komercijalne aktivnosti. NYC Secure aplikacija zauzima 14 do 16 MB prostora na Androidu, te 7 do 9 MB prostora na iOS-u. Pod uslovom da je internet konekcija aktivna i da se koriste karakteristike vezane za onlajn prisustvo, potrošiće 4 do 6 MB protoka dnevno na Androidu, odnosno 3 do 5 MB na iOS-u.

Ukoliko ste trenutno na putu u Njujorku ili će vas put navesti tamo, možete preuzeti aplikaciju. Moguće je instalirati NYC Secure na Apple uređaje koji koriste iOS 9.0 ili noviji, kao i na Android uređaje koji koriste barem Android 4.4 verziju mobilnog operativnog sistema. Ovde možete pronaći odgovarajući link: iOS | Android

Izvor: PhoneArena