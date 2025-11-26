Grafičke karte koje i dalje pružaju odlične performanse u 2025.

Iako nova generacija grafičkih kartica privlači najviše pažnje, mnogi igrači i dalje se oslanjaju na starije modele koji i u 2025. godini uspešno „drže korak“. Prema analizi, starije GPU jedinice poput NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ili AMD Radeon RX 580 i dalje nude zadovoljavajuće performanse — posebno u 1080p i 1440p rezolucijama.

Kada staro još uvek vredi

Ove kartice i dalje bez problema pokreću većinu savremenih igara, a uz pažljivo podešavanje grafike, moguće je dobiti stabilan broj sličica i glatko iskustvo igranja. Njihova velika prednost je cena: na tržištu polovnih komponenti, ovi modeli često predstavljaju najbolji odnos između ulaganja i učinka.

Dodatni benefit jeste što proizvođači i dalje objavljuju drajvere za neke od njih, čime obezbeđuju osnovnu kompatibilnost sa novim naslovima i grafičkim standardima. Ipak, postoje i ograničenja — manji VRAM, slabija energetska efikasnost i odsustvo podrške za napredne tehnologije kao što su ray tracing i DLSS 3.

Za većinu korisnika koji ne jure 4K rezoluciju ili najviše „ultra“ postavke, ovi GPU-i i dalje su pouzdano rešenje. Igranje na 1080p monitoru sa umerenim podešavanjima grafike i dalje pruža sjajno iskustvo, posebno u e-sports naslovima i starijim AAA igrama.

Naravno, pri kupovini polovnih kartica potrebno je obratiti pažnju na stanje uređaja. Preporučuje se provera istorije korišćenja, rashladnog sistema i BIOS-a, jer su mnoge od tih kartica ranije bile korišćene za rudarenje kriptovaluta ili u zahtevnim sistemima.

Dakle, ako ne težite najmodernijim vizuelnim efektima, već tražite stabilan i pristupačan hardver, stare generacije GPU-a i dalje imaju šta da ponude. Uz pravilno održavanje i realna očekivanja, mogu poslužiti kao odličan temelj za gejming i multimediju i u 2025. godini.

Izvor: XDA-Developers