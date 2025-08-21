Grammarly AI agent

Grammarly pokreće nekoliko novih AI agenata za specifične izazove u pisanju, od edukatora koji pokušavaju da otkriju plagijat i tekst generisan AI-jem do studenata koji žele da procene reakciju čitalaca na svoj rad, kojima je potrebna pomoć sa citatima, pa čak i da vide svoju predviđenu ocenu. Specijalizovani AI agenti su dostupni u docs-u — što je Grammarly-jeva nova „AI-native površina za pisanje“, prema saopštenju kompanije za štampu — bez dodatnih troškova za Grammarly Free i Pro korisnike.

„Studentima je danas potrebna AI koja poboljšava njihove sposobnosti bez potkopavanja njihovog učenja“, rekla je Jenny Maxwell, šefica Grammarly-ja za obrazovanje. „Grammarly-jevi novi agenti popunjavaju ovu prazninu, delujući kao pravi partneri koji vode studente da napišu bolji rad, istovremeno osiguravajući da razviju prave veštine koje će im služiti tokom cele karijere. Učeći studente kako da efikasno rade sa AI sada, pripremamo ih za radno mesto gde će AI pismenost biti neophodna.“

Jedan od najznačajnijih alata je agent za ocenjivanje sa veštačkom inteligencijom, za koji Grammarly kaže da može da pruži povratne informacije na osnovu otpremljenih detalja kursa i „javno dostupnih“ informacija o instruktoru. Bot može dati prilagođene preporuke za pisanje i proceniti koju će ocenu rad dobiti u svom trenutnom stanju, pomažući studentima da naprave poboljšanja pre predaje.

Studenti mogu da koriste druge Grammarly agente sa veštačkom inteligencijom da bi poboljšali svoje pisanje, uključujući agent za reakcije čitalaca koji predviđa koja pitanja čitaoci mogu imati nakon čitanja rada, agenta za lektorisanje koji pruža predloge za pisanje u tekstu i agenta za parafrazu koji prilagođava pisanje specifičnim tonovima, publici i stilovima. Za pomoć pri atribuciji i pronalaženju izvora, Grammarly objavljuje agenta za pronalaženje citata koji automatski generiše ispravno formatirane citate koji potkrepljuju tvrdnje u pisanom delu, i agenta za stručnu recenziju koji pruža personalizovane povratne informacije specifične za temu.

Iako su ovi alati prvenstveno usmereni na pomoć studentima u pisanju radova, Grammarly takođe objavljuje dva alata koja mogu pomoći edukatorima da ih pregledaju. Grammarly kaže da njihov agent za proveru plagijata može da skenira „ogromne baze podataka, akademske radove, veb stranice i objavljene radove“ kako bi otkrio bilo kakve sličnosti sa predatim pisanim radovima. Takođe je dostupan agent za detekciju veštačke inteligencije koji pruža ocenu koja ukazuje na verovatnoću da je tekst napisao čovek ili da ga je generisala veštačka inteligencija.

Agenti za detekciju veštačke inteligencije i plagijata dostupni su samo korisnicima Grammarly Pro verzije prilikom pokretanja. Grammarly kaže da će sve agente veštačke inteligencije koje danas pokreće doneti korisnicima iz poslovnog i obrazovnog sektora „kasnije ove godine“, zajedno sa novim agentima koji će biti najavljeni u budućnosti.

