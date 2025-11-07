Grammarly promenio ime i postao Superhuman

Grammarl je popularni alat za pomoć u pisanju koji pokreće veštačka inteligencija. Sada je zvanično promenio ime i postao deo novog softverskog paketa pod nazivom Superhuman.

Superhuman

Ova promena sledi akviziciju Superhuman Mail-a od strane Grammarly-ja ranije ove godine. Pri čemu je Grammarly, što je neuobičajeno, usvojio ime preuzete kompanije umesto obrnuto.

Superhuman objedinjuje Grammarly, Superhuman Mail i AI asistenta za rad Coda (takođe kupljenog od strane Grammarly-ja 2025. godine) u jedinstvenom produktivnom paketu. To omogućuju korisnicima pristup svim alatima kroz jedan plan. Kompanija je takođe lansirala novog AI asistenta pod imenom Superhuman Go. On je uključen u sve planove i integrisan u Grammarly ekstenziju za Chrome i Edge.

Superhuman Go pomaže u kreiranju profesionalnih odgovora na mejlove, pronalaženju informacija i zakazivanju sastanaka. Na početku može da se poveže sa Google Workspace aplikacijama i Microsoft Outlook-om. Ideja je da AI stalno radi u pozadini i nudi sugestije bez potrebe da ga korisnik direktno aktivira.

Planovi za budućnost uključuju dodatne funkcionalnosti za Coda i Superhuman Mail, poput automatskog pretvaranja ideja sa sastanaka u nacrte i organizovanja inboxa prema rasporedu korisnika. Cilj rebrendinga je da korisnici ne razmišljaju o Grammarly-ju samo kao alatu za pisanje, već kao o platformi koja nudi više pomoćnika i funkcija za produktivniji rad.

Superhuman nudi različite planove: Pro plan od 12 dolara mesečno (naplaćuje se godišnje) uključuje neograničene prepravke pasusa i prevode na 19 jezika, dok Business plan košta 33 dolara mesečno i uključuje Superhuman Mail klijent.

Izvor: Engadget