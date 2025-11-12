„Grand Theft Auto VI“ odložen do novembra 2026. godine

Još jedno odlaganje.

Igra je prvobitno bila planirana za 2025.godinu

Kompanija Rockstar Games saopštila je da se lansiranje igre Grand Theft Auto VI ponovo odlaže. Sada za 19. novembar 2026. godine. To je otprilike godinu dana od sada. Igra je prvobitno bila planirana za 2025, potom pomerena na maj 2026.godine a sada je i taj datum odložen.

Ako imate utisak da je prošlo mnogo vremena od poslednje GTA igre u pravu ste. GTA V je prvobitno izašao 2013. godine i od tada je više puta reizdat, pokrivajući čak tri generacije konzola: PS3, PS4 i PS5.

Rockstar, međutim, deluje samouvereno. Njihov online naslov Grand Theft Auto Online i dalje je izuzetno popularan, a može se igrati i kao zasebna igra.

„Nastavljamo da dodajemo sadržaj u GTA Online, i zapravo, rezultati su izvanredni. Broj pretplatnika na GTA+ raste za 20 odsto godišnje, a GTA V je do sada prodat u više od 220 miliona primeraka“, izjavio je direktor kompanije Take-Two, Štraus Zelnik.

Izvor: Engadget