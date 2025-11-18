Greška u autentifikaciji blokira instalaciju Microsoft 365 aplikacija

Microsoft radi na rešavanju problema koji korisnike sprečava da instaliraju Microsoft 365 desktop aplikacije na Windows uređajima, piše Bleeping Computer.

U obaveštenju koje je izašlo u petak, kompanija je saopštila da je greška uzrokovana pogrešno konfigurisanom autentifikacijom i da može da pogodi svakog korisnika koji pokušava da instalira Microsoft 365 desktop aplikacije verzije 2508 (Build 19127.20358) i verzije 2507 (Build 19029.20294).

Tim Microsoft 365 trenutno ponovo konfiguriše problematične autentifikacione komponente i procenjuje da će konačna ispravka biti objavljena uskoro. „Novootpušteni skup autentifikacionih komponenti sadrži pogrešnu konfiguraciju koja sprečava korisnike da instaliraju Microsoft 365 desktop aplikacije na Windows uređajima“, saopštio je Microsoft u petak.

„Nastavljamo da razvijamo dva builda koja rešavaju ovu pogrešnu konfiguraciju autentifikacije – build za verziju 2508 je potvrđen i u procesu je puštanja. Očekujemo da će build za verziju 2507 biti spreman za završnu validaciju do našeg narednog ažuriranja, nakon čega ćemo ga objaviti kako bismo u potpunosti otklonili problem“.

Microsoft još nije objavio koliko korisnika i koje regione ovaj problem pogađa, ali ga je označio kao incident (OP1186186), oznaku koja se obično koristi za kritične probleme sa servisima koji imaju primetan uticaj na korisnike.

Kompanija takođe radi na rešavanju drugog problema (MO1176905) koji utiče na manji broj administratora i korisnika i sprečava ih da pristupe više Microsoft 365 servisa.

Kako se objašnjava, ovo pogađa samo korisnike kod kojih je opcija „Microsoft 365 Group SecurityEnabled“ postavljena na false, nakon što je nedavnom greškom ta vrednost postala podrazumevana.

Prošle nedelje Microsoft je rešio i Intune bug (IT1185063) koji je sprečavao neke korisnike da uspešno registruju nove AOSP (Android Open Source Project) uređaje ili Android Personal Work Profile naloge.

U oktobru je kompanija takođe ublažila DNS prekid koji je pogodio korisnike širom sveta, sprečavajući ih da se prijave na mreže svojih kompanija i pristupe Microsoft 365 i Microsoft Azure servisima.