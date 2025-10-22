Greška u Windows ažuriranjima – korisnici prijavljuju ozbiljne probleme

Microsoft je potvrdio da ažuriranja Windows sistema objavljena od 29. avgusta 2025. uzrokuju probleme sa autentifikacijom na računarima koji dele iste sigurnosne identifikatore (Security Identifiers – SID), piše Bleeping Computer.

Windows koristi jedinstvene alfanumeričke oznake, ili SID-ove, za praćenje i upravljanje korisničkim, grupnim i sistemskim nalozima. Ovi identifikatori služe za kontrolu pristupa, upravljanje dozvolama i bezbednosno praćenje, umesto da se oslanjaju na nazive naloga.

„Možda ćete iskusiti greške pri Kerberos i NTLM autentifikaciji na uređajima koji imaju duplirane sigurnosne ID-ove (SIDs)“, saopštio je Microsoft u utorak. „Windows ažuriranja objavljena 29. avgusta 2025. i kasnije uvode dodatne bezbednosne provere SID-ova, zbog čega autentifikacija ne uspeva na uređajima sa duplim identifikatorima. Ova promena u dizajnu blokira autentifikacione procese između takvih sistema“.

Greške u autentifikaciji mogu da izazovu čitav niz problema na sistemima Windows 11 24H2, Windows 11 25H2 i Windows Server 2025 – uključujući neuspešne Remote Desktop konekcije i poruke o odbijenom pristupu prilikom pokušaja otvaranja resursa u mreži.

Među simptomima su i neuspele prijave sa ispravnim podacima, uz poruke: Login attempt failed, Login failed / your credentials didn’t work, There is a partial mismatch in the machine ID, te The username or password is incorrect.

Na pogođenim uređajima korisnici u Event Vieweru vide greške tipa SEC_E_NO_CREDENTIALS, kao i upozorenja servisa Local Security Authority Server Service da postoji delimično nepoklapanje identifikatora mašine, što može da znači da je pristupni tiket manipulisan ili da pripada drugoj sesiji pokretanja sistema.

Microsoft je objasnio da se dupli SID-ovi često pojavljuju prilikom kloniranja ili dupliranja Windows instalacija koje nisu pravilno pripremljene pomoću alata Sysprep (System Preparation).

IT administratorima se preporučuje da ponovo izgrade sisteme sa dupliranim SID-ovima koristeći podržane metode kloniranja i pripreme Windows instalacija kako bi rešili problem autentifikacije. Privremeno rešenje uključuje instalaciju i konfiguraciju posebne Group Policy postavke koja se može dobiti samo putem kontaktiranja Microsoft podrške za poslovne korisnike.