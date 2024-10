Greška u Word-u koja briše neispravno imenovane fajlove

Microsoft je potvrdio čudan problem u Word-u, koji se manifestuje brisanjem fajlova odmah nakon njihovog snimanja. Da bi se izbegla ta situacija, korisnici Word-a su upozoreni da izbegavaju imenovanje fajlova na određen način, dok kompanija ne utvrdi u čemu je tačno problem.

Kada se neispravno imenuju fajlovi, obično to rezultuje porukom o grešci i informacijom za korisnika da promeni ime fajla. Međutim, zbog pomenutog bug-a, izgleda da se takvi fajlovi prvo snime na disk, a zatim odmah i obrišu sa njega.

Utvrđena su dve glavne situacije kada se dešava ovakav scenario. On se pojavljuju u Word-u, verzija 2409 i to u slučajevima ako se u imenu fajla nalazi haš-tag „#“, ili ako je ekstenzija fajla napisana velikim slovima (.DOCX ili .RTF). Ukoliko se to desi sa vašim fajlovima, Microsoft za sada preporučuje da se fajl pronađe u korpi za otpatke i da se odatle „vrati“. Da bi se to izbeglo, preporučuje se da korisnici manuelno snime dokumenta izbegavajući pomenute scenarije, pre nego što zatvore Word.

Izvor: Betanews

