Grimes i Endel napravili AI uspavanku

Synth-pop umetnica i član Cyberpunk 2077 postave Grimes se udružila sa startapom Endel kako bi napravio AI dizajniran zvuk koji će vam pomoći da se uspavate. “AI uspavanka” spaja vokale i originalnu muziku umetnice poznatije pod pseudonimom Grimes kako bi vam donela origirnalne personalizovane zvukove uz pomoć algoritma u realnom vremenu.

Grimes je rekla za New York Times kako je bila inspirisana projektom na kojem je radila, dok je bila u potrazi za lepšim načinom da uspava svoje dete. AI uspavanka (AI Lullaby) je dostupna kroz Eldel iOS apliakciju do 23. decembra, a verzija za Android biće spremna do kraja godine.

“Mislim da, ukoliko joj pristupimo iz pravog ugla, veštačka inteligencija ima moć da popravi naš svet”, rekla je Grimes u saopštenju. “Cenim napore Endel startapa jer predstavljaju rastući trend humane tehnologije. Nadam se da će na poljima AI bezbednosti, istraživanja, filozofije, kao i spirtitualne tehologije možemo mnogo da rastemo u godinama ispred nas. To će nam biti potrebno!”, navela je ta umetnica.

Izvor: ms

