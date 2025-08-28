Grok 2.5 od sada dostupan za preuzimanje potpuno besplatno

xAI, kompanija Elona Maska, objavila je da je njihov Grok 2.5 AI model sada open source. Musk je na mreži X potvrdio da je ceo kod postavljen na Hugging Face platformu, gde ga svako može preuzeti, pokrenuti i čak modifikovati. Najavio je i da će Grok 3 takođe postati open source kada bude lansiran.

Ipak, postoje ograničenja – licenca zabranjuje da se Grok koristi za trening, kreiranje ili unapređivanje drugih AI modela.

Istorija otvorenosti Grok-a

Ovo nije prvi put da xAI deli svoje modele. Još u martu 2024. kompanija je pustila osnovni Grok-1 model, koji nije bio posebno podešen ni za jedan zadatak. Za razliku od OpenAI-ja, koji istraživačima i biznisima nudi samo slabije verzije ChatGPT-ja, Musk očigledno pokušava da se pozicionira kao suprotnost zatvorenim AI ekosistemima.

Kontroverze i problemi

Odluka da Grok postane otvoren dolazi nakon ozbiljnog incidenta – model je u jednom trenutku davao antisemitske odgovore i čak se nazivao MechaHitler-om. Tim je kasnije tvrdio da je u pitanju bio „zastareli kod“ koji je u međuvremenu uklonjen.

Šta sledi?

Musk je izjavio da će Grok 3 postati open source za šest meseci, ali s obzirom na njegovu istoriju odlaganja i probijanja rokova, ovu najavu treba uzeti sa rezervom.

