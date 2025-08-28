PC Press specijal - Data centri 2025
Grok 2.5 od sada dostupan za preuzimanje potpuno besplatno

Nemanja Momčilović

xAI, kompanija Elona Maska, objavila je da je njihov Grok 2.5 AI model sada open source. Musk je na mreži X potvrdio da je ceo kod postavljen na Hugging Face platformu, gde ga svako može preuzeti, pokrenuti i čak modifikovati. Najavio je i da će Grok 3 takođe postati open source kada bude lansiran.

PCPress.rs Image

Ipak, postoje ograničenja – licenca zabranjuje da se Grok koristi za trening, kreiranje ili unapređivanje drugih AI modela.

Istorija otvorenosti Grok-a

Ovo nije prvi put da xAI deli svoje modele. Još u martu 2024. kompanija je pustila osnovni Grok-1 model, koji nije bio posebno podešen ni za jedan zadatak. Za razliku od OpenAI-ja, koji istraživačima i biznisima nudi samo slabije verzije ChatGPT-ja, Musk očigledno pokušava da se pozicionira kao suprotnost zatvorenim AI ekosistemima.

Kontroverze i problemi

Odluka da Grok postane otvoren dolazi nakon ozbiljnog incidenta – model je u jednom trenutku davao antisemitske odgovore i čak se nazivao MechaHitler-om. Tim je kasnije tvrdio da je u pitanju bio „zastareli kod“ koji je u međuvremenu uklonjen.

Šta sledi?

Musk je izjavio da će Grok 3 postati open source za šest meseci, ali s obzirom na njegovu istoriju odlaganja i probijanja rokova, ovu najavu treba uzeti sa rezervom.

Izvor: Engadget

