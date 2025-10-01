Grok odobren za korišćenje u saveznim institucijama

Savezne agencije mogu kupiti ovaj nepredvidivi AI model po povoljnoj ceni od 0,42 dolara.

Bela kuća je ostala posvećena podršci Muskovih AI ambicija

Uprkos javnim sukobima između Elona Muska i Donalda Trumpa, kao i naizgled još uvek prisutnom rivalstvu, Bela kuća ostala je posvećena podršci Muskovih AI ambicija.

General Services Administration (GSA) objavila da je postigla dogovor sa xAI. Dogovor omogućava saveznim agencijama kupovinu Grok AI modela po ceni od 0,42 dolara po organizaciji.

Kao deo Trumpove OneGov inicijative za nabavku tehnologije, dogovor sa xAI omogućava saveznim agencijama pristup naprednim modelima Grok 4 i Grok 4 Fast. Ugovor je na 18 meseci. To predstavlja najduži OneGov AI ugovor do sada. xAI je ranije ovog leta predstavio strategiju Grok for Government. To je signaliziralo nameru kompanije da obezbedi vladi paket AI proizvoda. Uključeni su modeli za nacionalnu bezbednost, nauku i zdravstvenu zaštitu.

Pored otvaranja svojih modela za vladinu upotrebu, xAI takođe obezbeđuje posvećene inženjere koji ubrzavaju implementaciju AI alata za učestvujuće agencije. Zatim i nudi „put unapređenja“ za proširene funkcije i veće limite korišćenja. Takav pristup ključan je deo Trumpovog AI Akcionog plana. Plan je osmišljen da pozicionira SAD kao globalnog lidera u AI. Njegova administracija, čini se, nije obeshranjena neobičnim ponašanjem Groka u poslednjim mesecima, kao što su fokus na teorije zavere ekstremne desnice o „genocidu belaca“ u Južnoj Africi ili njegovo kratkotrajno, ali energično okretanje antisemitizmu.

xAI je najnovija od AI kompanija koje sklapaju ugovore sa GSA. U avgustu je Anthropic počeo da nudi svoj Claude AI model za tri grane američke vlade po ceni od 1 dolara. Gemini i glavni rival xAI, OpenAI, našli su takođe na listi odobrenih dobavljača.

Izvor: Engadget