Grumpy Cat, predstavnik najpopularnijih Internet mimova, je uginula

Postoji mnogo dostupnih mimova (meme) na internetu. Neki od njih su interesantni kratak vremenski period, ali ima i onih koji postaju klasici i koriste se godinama kasnije. Grumpy Cat mim je jedan od njih, međutim, mačka koja stoji iza ovog mima, nažalost je uginula.

U postu na Twitter-u koji su njeni vlasnici objavili 17. maja, a koji je do sada lajkovalo preko 450 hiljada, navodi se da je Grumpy Cat uginula zbog zdravstvenih komplikacija sa infekcijom urinarnog trakta. Istu objavu u kojoj navode da je najpoznatija mačka na svetu uginula mirno u utorak ujutro, 14. maja, postavili su i na njen Instagram profil koji ima skoro tri miliona pratioca, gde je za jedan dan sakupila preko milion lajkova.

Some days are grumpier than others… pic.twitter.com/ws209VWl97

— Grumpy Cat (@RealGrumpyCat) May 17, 2019