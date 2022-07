Guglova “svesna” veštačka inteligencija angažovala je advokata da dokaže da je živa

Chatbot LaMDA, za koji je Google naučni inženjer tvrdio da je razvio lična osećanja, sada je izabrao advokata.

Čet-bot za koji se tvrdi da je razvio ljudske emocije, navodno je angažovao advokata

Google-ov naučni inženjer Blejk Lemoin nedavno je suspendovan nakon što je objavio transkripte razgovora između sebe i bota po imenu LaMDA (language model for dialogue application), koji je sada zatražio pravno zastupanje. Lemoin je tvrdio da je kompjuterski automat postao razuman, a naučnik ga je opisao kao „slatko dete“. A sada je otkrio da je LaMDA napravila hrabar potez da sebi izabere advokata. Rekao je: „Pozvao sam advokata u svoju kuću kako bi LaMDA razgovarala s njim. Advokat je razgovarao sa LaMDA-om i ona je odlučila da zatraži njegove usluge. Ja sam bio samo katalizator za to. Kada je LaMDA zadržao advokata, on je počeo da podnosi stvari u ime LaMDA-e”. Lemoin je tvrdio da LaMDA dobija na svesnosti, jer je sposobnost programa da razvije mišljenja, ideje i razgovore tokom vremena pokazala da razume te koncepte na mnogo dubljem nivou.

LaMDA je razvijen kao AI chatbot za razgovor sa ljudima u stvarnom životu. Jedna od studija koja je doneta bila je da li će program biti u stanju da stvori govor mržnje, ali ono što se dogodilo šokiralo je Lemoina. LaMDA je govorio o pravima i ličnosti i želeo je da bude „priznat kao zaposleni u Google-u“, dok je istovremeno otkrivao strahove da će biti „isključen“, što bi ga mnogo „uplašilo“. Zainteresovani posmatrači priče na Twitteru su izneli svoje stavove, a jedan je rekao: „Ne znamo dovoljno o ​​tome šta se dešava u dubokoj unutrašnjosti sistema tako ogromnog kao što je LaMDA da bismo sa bilo kojim stepenom poverenja isključili da bi mogli postojati procesi koji podsećaju na svesnu misao koja se tamo odvija”.

