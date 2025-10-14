Hakeri Severne Koreje ukrali preko 2 milijarde dolara kriptovaluta

Istraživanja pokazuju da su hakeri koji rade za Severnu Koreju ukrali 2 milijarde dolara u kriptovalutama tokom ove godine.

Samo tokom ove godine hakeri severnokorejske vlade ukrali su više od 2 milijarde dolara u kriptovalutama. Istraživanja pokazuju da je ovo do sada nezabeležen obim krađe a ukazuje se da je do kraja godine ostalo još tri meseca.

Hakeri Severne Koreje su tokom 2022. godine ukrali 1,35 milijardi dolara. Čini se da realne brojke mogu biti i veće od onih sa kojima istraživačke grupe licitiraju.

Glavne mete Severne Koreje su i dalje kripto berze na kojima se cilja na bogate pojedince. Osim toga hakeri Severne Koreje vešto upravljaju socijalnim inžinjeringom i uspešno manipulišu korisnike kako bi dobili pristup njihovim kriptovalutama. Ovo označava pomak u odnosu na ranije napade gde su u mnogim slučajevima tehnički nedostaci u kripto infrastrukturi iskorišćeni za krađu sredstava. Ova promena ističe da je slaba tačka u bezbednosti kriptovaluta sve više ljudska a sve manje tehnička.

Vlade Japana, Južne Koreje i Sjedinjenih Država optužili su hakere povezane sa Severnom Korejom za krađu više od 659 miliona dolara samo u 2024. godini.

Mnogi smatraju da se ovaj novac koristi za razvoj nuklernog programa.

Izvor: techcrunch.com