Hakeri su probili veliku severnokorejsku špijunsku operaciju

Hakeri tvrde da su locirali i ušli u računar hakera severnokorejske vlade.

Dva hakera poznata kao Saber i cybOrg objavili su izveštaj o proboju u radnu stanicu koja sadrži virtuelnu mašinu i virtuelni privatni server koji pripada hakeru pod nazivom „Kim“. Hakeri tvrde da Kim radi za severnokorejsku vladinu špijunsku grupu poznatu kao Talijum i APR43. Ova dva hakera tvrde da su ukradeni podaci.

Za grupu Talijum se veruje da deluje unutar severnokorejske vlade i da cilja na novinare i vladine agencije u Južnoj Koreji kao i širom sveta. Grupa sprovodi akcije slične sajber kriminalnog grupi kao što je krađa i pranje kriptovaluta radi finansiranja severnokorejskog programa nuklearnog oružja.

Ovaj hakerski napad pruža gotovo neviđen uvid u delovanje Talije s obzirom na to da su dva hakera kompromitovala jednog od članova grupe. Ovaj upad pokazuje da dokaze da je Talija kompromitovala nekoliko južnokorejskih vladinih mreža i kompanija, email adrese i alate za hakovanje, internet priručnike, lozinke i druge podatke.

Hakeri smatraju da je reč o severnokorejskoj vladi prema konfiguraciji datoteka i domenima koji su ranije bili pripisivani grupi Talija.

Izvor: techcrunch.com