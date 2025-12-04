Hakovali 120.000 kućnih kamera i prodavali privatne snimke

Južnokorejska Nacionalna policija uhapsila je četvoricu osumnjičenih za hakovanje više od 120.000 IP kamera u privatnim domovima i poslovnim prostorima širom zemlje, i prodaju ukradenih snimaka stranom porno sajtu. Policija navodi da su uhapšeni bili izuzetno aktivni, a istraga se sada širi i na gledaoce i kupce spornih materijala.

Prema saopštenju Nacionalne kancelarije za istrage, četvorica osumnjičenih su sistematski upadali u kamere, pravili ilegalne video-zapise i prodavali ih u zamenu za virtuelnu imovinu. Policija poručuje da kroz međunarodnu saradnju radi na identifikaciji i lociranju operatera sajta, kao i korisnika koji su kupovali ili gledali sadržaj.

Istraga je otkrila da je Osumnjičeni B (nezaposlen) hakovao oko 63.000 IP kamera, proizveo i prodao 545 ilegalnih video-snimaka za 35 miliona vona (oko 23.800 dolara), Osumnjičeni C (kancelarijski radnik) 70.000 kamera, snimio i prodao 648 video-zapisa za 18 miliona vona (oko 12.300 dolara), Osumnjičeni D (samozaposlen) 15.000 kamera, proizveo materijal koji uključuje i snimke maloletnika. i da je Osumnjičeni E (kancelarijski radnik) hakovao 136 kamera.

Nije jasno da li su iste kamere bile kompromitovane više puta. Ipak, razmere slučaja su ogromne – samo materijal koji su postavili osumnjičeni B i C činio je 62 odsto ukupnog sadržaja na sajtu prošle godine.

Tri osobe koje su kupovale materijal već su uhapšene i suočavaju se sa kaznom do tri godine zatvora. Policija u međuvremenu sarađuje sa stranim istražiteljima kako bi identifikovala operatere platforme i ugasila je u celosti.

Vlasti su do sada identifikovale 58 žrtava, kojima je preporučeno da promene lozinke i podnesu zahteve za uklanjanje spornog sadržaja. Policija naglašava da će agresivno reagovati na svaki sekundarni vid štete prema žrtvama.

„Gledanje ili posedovanje ilegalnih seksualno-eksploatacionih videa takođe je ozbiljno krivično delo, i aktivno ćemo ga goniti“, upozorio je Park Vu-hjun, direktor Sektora za sajber-istrage Nacionalne policijske agencije.

Stručnjaci korisnicima IP kamera preporučuju da što pre zamene fabričke lozinke snažnim, jedinstvenim šiframa, onemoguće udaljeni pristup kada nije potreban i redovno ažuriraju firmver uređaja.