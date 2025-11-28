Hakovan Jaguar Land Rover

Procenjuje se da je hakovanje koštalo kompaniju skoro 2,5 milijardi dolara i odložilo proizvodnju nedeljama.

Sajber napad na britanskog proizvođača automobila Jaguar Lend Rover, najvećeg proizvođača autombila u zemlji, bio je u toj meri razoran da je naneo štetu i ekonomiji Velike Britanije.

Fokus na hakerski napad nije stavila kompanija već banka Engelske koja je objavila svoj izveštaj o kvartalnom radu. BDP države je porastao za 0,2% što je značajno manje od očekivanog rasta. Poremećaj je izazvao smanjen izvoz u Sjedinjene Države i poremećaj u kompaniji Jaguar.

Hakovanje kompanije Jaguar dogodilo se tokom avgusta i pokazalo se da je reč o najrazornijem napadu u britanskoj istoriji. Jaguar se nije mnogo oglašavao povodom ovog pitanja. Početkom septembra kompanija je saopštila da podaci kupaca nisu ugroženi ali da je došlo do poremećaja u maloprodajnim i proizvodnim aktivnostima. Nakon mesec dana kompanija nije uspela sasvim da povrati svoj ritam i normalan način rada što se svakako odrazilo na poslovanje.

Prema procenama Centra za sajber monitoring ukazano je da je napad koštao više od 2,5 milijardi dolara. Napad je bio toliko veliki da je uticao na globalne proizvodne operacije u najmanje tri fabrike u Velikoj Britaniji, na auto salone i na značajan broj malih kompanija koje snabdevaju Jaguar automobilskim delovima.

Britanska vlada kao ni kompanija još uvek nisu nikoga konkretno optužili za napad, a samoj temi se i ne posvećuje značajna medijska pažnja.

