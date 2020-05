Hakovano oko 160,000 Nintendo naloga

Iako se nedeljama nije znalo šta se zapravo dešava sa nalozima korisnika Nintendo konzola, došao je trenutak da se sve objavi. Nintendo je saopštio da je hakovano više od 160,000 naloga, i da se šteta još uvek procenjuje.

Nove bezbednosne mere

Tokom proteklog meseca korisnici su se žalili na društvenim mrežama da im je ukraden novac sa računa, ili da je novac potrošen u igrama kao što je Fortnite. Međutim, iz Nintenda ništa nisu potvrđivali niti demantovali. Došao je trenutak da se sve otkrije, pa izveštaji pokazuju da je hakovano više od 160,000 naloga, i da se još uvek ne zna koliko je novca potrošeno i šta je sve ugroženo. Ono što je sigurno poznato to su nove bezbednosne mere koje je Nintendo uveo, to je da će svaki korisnik koji je hakovan ili sumnja na to dobiti novu, resetovanu šifru za logovanje. Takođe, neće biti moguće korišćenje lične karte za prijavljivanje.

Hakeri su verovatno uzeli i privatne podatke korisnika, kao npr. njihove adrese, datum rođenja, region i druge slične stvari. Svim oštećenim korisnicima biće omogućen povraćaj novca, kao i resetovanje svih informacija logovanja na samu platformu. Nintendo se izvinio svim korisnicima zbog ovih neprijatnosti, ali je i obećao da će raditi na poboljšanju sistema zaštite kako se ovakvi događaji ne bi ponavljali u budućnosti.

