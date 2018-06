Handy zatvoren i u Bugarskoj: uzrok otkazivanje velikog ugovora?

Propast lanca Handy prodavnica mobilnih telefona vodi do Bugarske gde je Handy takođe zatvoren. Da li je lukrativni ugovor koji je nedavno otkazan uzrok propasti poznatog lanca?

Nakon vesti da je Handy, poznati lanac prodavnica mobilnih telefona iznenada propao, ostavivši stotine radnika bez posla, saznalo se da je i Handy u Bugarskoj propao – i to još u martu?!? U postupku koji je verovatno veoma sličan onom u Srbiji, sve aktivnosti su stopirane, pa je tako i na bugarskom Handy sajtu stoji objava. Poput svojih (bivših) kolega u Srbiji, i Bugari su se oprostili od korisnika uz navođenje gde mogu da servisiraju svoje uređaje koji su pod garancijom i to od 12. marta 2018. godine! Jedina razlika je što je rečeno da je došlo do “privremenog prekida poslovanja”, što je prilično čudna formulacija.

Handy zatvoren zbog raskida ugovora sa Mobiltelom?

Razlog (ili posledica) zašto je Handy propao može se pronaći u vesti sa početka aprila kada je objavljeno da bugarski mobilni operater Mobiltel (Mtel) prekida saradnju sa sada propalom kompanijom nakon 13 godina saradnje. Hronologija događaja je prilično zgusnuta, tako da nije najjasnije šta je prvo došlo – propast kompanije kao posledica otkazivanja (koje je možda kasnije objavljeno) ili je Mtel otkazao ugovor usled zatvaranja Handyja. Ako je to sve tačno, prosto je neverovatno da je ova informacija protekla radnicima i da ih je zatvaranje šokiralo.

Interesantno je da Handy u Makedoniji funkcioniše sasvim normalno – za sad. Za više informacija o zatvaranju Handy lanca prodavnica budite uz PC Press.

Podelite s prijateljima

Tweet